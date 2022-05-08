Поздравляю всех с годовщиной победы над гитлеровским нацизмом и твёрдо уверен в победе над нацизмом путинским. А на развалинах россии ещё будет играть музыка.

Но пока поговорим на тему менее праздничную.

В Харькове меня узнал неизвестный мужчина и пожаловался, что он "случайно поставил лайк в поддержку россии", после чего был вычислен и за этот лайк у него вооружённые люди забрали около $2000. Кто — он не знает, но раз при изъятии в вину ему поставили именно лайк, то предполагает, что это кто-то из имеющих доступ к такой информации, ведь лайки — в принципе анонимны.

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По этому поводу имею сказать.

Не стоит переоценивать "анонимность" лайков. Как и неприступность персональных данных. Увы: доступ к подобной информации давно открыт всем желающим, весь вопрос тут только в нюансах — как правило, организационно-ценовых. Так что вовсе не обязательно деньгоизыматели были из СБУ etc, хотя теоретически, конечно, возможно всё.

Насчёт законности подобных "акций" вовсе не уверен; скорее — уверен в обратном, но что поделать, если неповоротливое законодательство отстаёт от печальных реалий военного времени: иногда "активисты" опережают запаздывающее законотворчество.

Тут важно, чтобы изъятое попало куда надо (на нужды ВСУ), а не куда попадя (иначе это обычный рэкет), но тут уж — как получится.

В любом случае "жертва ограбления" в данной ситуации сочувствия не вызывает: за подобные "случайные" лайки должна быть расплата. Ведь именно такие лайканутые в значительной степени накликали эту войну, создавая за поребриком впечатление, что в Украине "гостей" из рф очень ждут и массово встретят их с цветами.

Прощать им, путинолюбивым, этот грех (а он, как видим, продолжается!) или не прощать — каждый для себя решит сам; я же лишь отмечу, что прощать можно вину того, кто напаскудил лично прощающему, а вот прощать всяческим чикатилам убийства чужих людей (или способствование таким убийствам) это не дело тех, кого не тронули. То есть прощать должны именно жертвы (или их родственники), а не посторонние, и гуманизм тут ни при чём, потому как гуманизм за чужой счёт это не гуманность, а нечто иное.

Пусть прощают (или не прощают!) родители или дети убитых, остальным — помолчать.

Подставить другую щёку (если захочет) может тот, кого по щеке ударили, а не сторонний добрячок-гуманист, бегущий со своей щекой.

Но вернёмся к пострадавшему на $2000. В ответ на его вопрос, есть ли шанс вернуть деньги, я ответил, что это маловероятно, а гораздо вероятнее другое: при повторной "случайности" последствия могут быть, мягко говоря, гораздо хуже.

Я — не о законности. Я — о вероятности.

А о справедливости — поговорим после войны. Когда будет время. Но пока что её нужно выиграть. Вопреки лайканутой нечисти.

Нравится россия? Чемодан — вокзал — и (с пересадками) Уэлен. Ближе всё равно там не пустят. Заодно, кстати, пусть посмотрят, где это…

P. S. Если кому вдруг пришло сообщение как военнослужащему российской армии с предложением сдаться в плен, то если вы "случайно" как раз солдат из рф, немедленно так и сделайте; остальным же можно не переживать: никто ни у кого не "на крючке", это приходит ко всем подряд, так что волноваться не надо.

P. P. S. Не всеми однозначно был воспринят мой недавний пассаж относительно одного из наших ведущих информпсихотерапевтов — дескать, вот оторвать бы ему голову, так было бы лучше. Ну, не знаю, как насчёт оторванной головы, но вот с тем, что ютюботерапия — дело индивидуальное в смысле эффективности и правильного восприятия (из-за чего не все "доктора" подходят для всех), видимо, таки соглашусь. Просто выбор не так уж и велик.