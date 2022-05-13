Как декоммунизированное название украинского села сломало планы оккупантов на Черниговщине: искали Жовтневое

Декоммунизация в Украине продемонстрировала свою эффективность в войне с РФ. В Черниговской области российские оккупанты заблудились, потому что искали село, название которого изменили еще в 2016 году.

Об этом рассказал советник главы Черниговской областной военной администрации Андрей Подорван, передает hromadske. Оккупанты искали дорогу на Чернигов через село Жовтневое, которое уже несколько лет носит название Покровское.

"Когда россияне зашли в деревню и спрашивали у людей о названии села, люди всех возрастов отвечали по-разному. При этом у самих россиян была устаревшая карта, в которой было название Жовтневое. Это дало хотя бы несколько часов во время наступления российских войск, когда они там бродили по дорогам и не могли понять, где они находятся, пользуясь картами 1970-80-х годов", – рассказал Подорван.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продолжают избавляться от любых связей со страной-агрессором. Недавно в Харькове переименовали Московский проспект и район. И этот процесс продолжается.

Также десятки улиц, названия которых связаны с РФ, переименовали в Днепре. Большинство новых наименований теперь связано непосредственно с историей украинского города.