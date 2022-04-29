'Как будто нас переместили в XVI век': вывезенные в Россию украинцы рассказали о пытках. Фото

В Украине продолжается война, обе стороны берут пленных. Но в отличии от Украины, армия РФ, кроме украинских солдат, берет в плен и мирных жителей. Некоторым посчастливилось вернуться, они рассказывают о перенесенных пытках, издевательствах.

Оккупанты также вывозят граждан Украины на территорию Беларуси и России, откуда людей потом возвращают на обмен в Украину. Добровольца "Красного креста" Владимира Хропуна задержали в Киевской области, потом вывезли в Беларусь, Россию, аннексированный Крым и через оккупированную часть Запорожья на линию фронта к месту обмена, сообщает BBC.

Владимир 18 марта направлялся на автомобиле в село Козаровичи на Киевщине для эвакуации людей. Его остановили на российском блокпосту и задержали. Первые дни держали в подвале завода в соседнем селе с еще 40 людьми.

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"Нас били автоматами, кулаками и ногами. Мне завязали глаза и связали руки изолентой. Они использовали электрошокеры и постоянно запрашивали информацию о военных. Один из солдат был очень молод, почти ребенок. Он использовал электрошокеры на шеях, лицах, коленях людей. Как будто развлекался", – вспоминает мужчина.

Позже людей вместе с Владимиром перевезли на территорию Беларуси, где выдали документ, удостоверяющий личность. Там указывалось, что его выдал военный РФ, а место рождения Владимира было указано как "Украинская советская социалистическая республика".

После этого водителя-добровольца перевезли в тюрьму на территории России.

"Пытки продолжались. Нас унижали, ставили на колени и заставляли принимать неудобные позы. Если мы смотрели им в глаза, нас били. Если мы делали что-то медленно, нас били. С нами обращались как с животными", – сказал Владимир.

В камере вместе с ним сидели десятки человек. Пленные пытались поддерживать друг друга.

"Иногда бывало трудно поверить, что все это происходит. Было ощущение, что мы перенеслись в XVI век из XXI века", – заявил освобожденный из плена.

Через две недели мужчина вернулся на подконтрольную Украине территорию в рамках обмена.

Другую историю рассказала жена нацгвардейца, имена не разглашаются в целях безопасности. Когда оккупанты покидали Чернобыльскую АЭС, то забрали в плен нацгвардейцев, которые охраняли объект на момент его захвата.

Мужчина мог держать связь со своей супругой до того, как на станции пропало электричество. В день захвата ЧАЭС 24 февраля он позвонил своей жене и сказал, чтобы она уезжала из села с ребенком и родителями. Женщина говорит, что поддерживала связь с мужем до 9 марта. В основном он сухо говорил, что у него все в порядке. После того, как пропала мобильная связь, было еще несколько бесед по стационарному телефону.

"В последний раз я разговаривала с мужем 31 марта, в день, когда их насильно вывезли из Чернобыля. Он сказал мне: "Физически я в порядке, но эмоционально мне очень тяжело". По его голосу я поняла, что он очень обеспокоен", – сказала женщина.

В МВД Украины ей сообщили, что муж находится в России.

BBC поговорила с семьями более десятка человек, взятых в заложники захватчиками. Лишь немногие смогли вернуться из плена, все остальные до сих пор числятся пропавшими без вести.

Одна из них – Юлия Паевская, ("Тайра") известная парамедик, которая помогала эвакуировать раненых солдат и мирных жителей из Мариуполя. Ее муж Вадим сказал, что солдаты РФ схватили ее 14 марта.

Позднее вышел российский пропагандистский ролик с ее участием. Так Вадим и узнал, что она в плену. Он уверен, что она находится на территории России.

В Кремле утверждают, что граждане Украины направляются в Россию добровольно. Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова называет такое заявление лживым. "Есть не менее 6 тыс. гражданских лиц, которых мы можем идентифицировать как депортированных", – говорит она.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 28 апреля состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 45 украинцев, в том числе 33 военных.

Напомним, перед этим обмен Украина и Россия провели 21 апреля. Тогда удалось вернуть домой 19 украинцев: 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских.

А 19 апреля из плена РФ освободили 76 украинцев: 60 военнослужащих (из них 10 офицеров) и 16 мирных граждан.