Как американцы относятся к поставкам оружия в Украину: обнародованы данные соцопроса

По состоянию на 26 апреля 73% граждан Соединенных Штатов Америки поддерживают поставки в Украину оружия. Примечательно, что это самый высокий уровень поддержки с тех пор, как Россия в феврале совершила полномасштабное вторжение.

Предыдущий соцопрос, проведенный в конце марта, до того, как были выявлены массовые зверства россиян в Буче, показал, что 68% респондентов поддержали отправку оружия в Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Reuters/Ipsos.

Кроме того, опрос показал, что подавляющее большинство демократов и республиканцев поддерживают санкции США против России и говорят, что они предпочли бы кандидатов на промежуточных выборах в Конгресс 8 ноября, которые поддерживают военную помощь Украине. Растущая напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой также усиливает опасения, что Россия может попытаться вмешаться в эти выборы.

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Также опрос показывает, что американцы оценивают реакцию президента Джо Байдена на войну в Украине выше, чем его решение других вопросов, включая экономику и высокие цены на энергоносители. По данным опроса, около 46% американцев одобряют действия Байдена касательно Украины.

Напомним, в ходе проведения соцопроса половина немцев заявили, что они против поставок тяжелого вооружения в Украину. За предоставление такой помощи нашей стране выступают 43% граждан Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, развязавшая полномасштабную войну Россия цинично потребовала у США не помогать Украине защищаться – не поставлять оружие ВСУ. Кремль выложил свои требования в официальной ноте.