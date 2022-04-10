Кадыровские тиктокеры показали 'допрос военнопленного' в Мариуполе, за которого выдали местного бомжа. Видео

В Мариуполе боевики главы Чечни Рамзана Кадырова сняли видео якобы допроса военнопленного украинца, который "признал, что воевал против мирного населения". Однако этот "воин ВСУ" на самом деле оказался местным бомжом.

На кадрах, опубликованных кадыровским TikTok-батальоном в сети, фейковый военнопленный рассказывал боевикам, где в городе якобы находятся позиции украинских военных. Дальше по сценарию он утверждал, что на стороне ВСУ воюют "иностранные наемники" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Бездомного также заставили сказать, что он "жалеет, что воевал против России" и что " против русского народа не надо воевать", а также выдал пропагандистский тезис про "братские народы".

Видео дня

О том, что это никакой не военный, а обычный бомж, в Facebook написал Кирилл Долимбаев, соучредитель Кафедрального собора ПЦУ в Мариуполе. Этого мужчину, которого поймали оккупанты, раньше каждый день кормили в храме.

"Извиняюсь за свинособачье видео, но чтобы вы понимали, как кадыровцы делают свой героический контент в Мариуполе. На видео бедный и постоянно бухой человек, у которого есть проблемы с головой, и которого мы кормили каждый день в нашем Храме ПЦУ в Мариуполе. Поймать бомжа, это действительно "подвиг", – рассказал Долимбаев.

Отметим, что кадыровцы попытались выдать бездомного за разведчика. Для пущей убедительности они нарисовали ему "татуировку" украинского флага и летучей мыши. Однако здесь бойцы Кадырова в очередной раз опозорились, ведь летучая мышь – это символ российской разведки, но никак не украинской.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Мариуполе оккупанты якобы от имени благотворительного фонда Кадырова раздавали продукты жителям нещадно уничтоженного российскими оккупантами города.

Из-за жажды самопиара они сняли "благотворительность" на видео – и показали продукты с украинскими названиями. Что, безусловно, с головой разоблачило, кем на самом деле являются "спасители".

Не исключено, что это были продукты из гуманитарных грузов, которые Украина отправляла в Мариуполь из Запорожья, и которые путинские преступники так и не пропустили в город, где люди умирали от голода.