Кадыров заявил о захвате села на Луганщине: оно оккупировано уже восемь лет

Чеченские "TikTok-войска" вместе с их "предводителем", главой Чечни Рамзаном Кадыровым, снова опозорились. "Верный пес" Владимира Путина в своем Telegram-канале похвастался захватом села Светличное в Луганской области.

Вот только это село находится под российской оккупацией еще с 2014 года, а до линии фронта от него – около 135 км. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Об очередной "победе" на территории Украины Кадыров поспешил отчитаться около 3 часов ночи 5 мая. По словам Кадырова, его "супервоины" "полностью освободили населенный пункт Светличное на Луганском направлении".

Но вот незадача: этот поселок оккупирован террористами так называемой ЛНР, а иными словами – Россией, еще с 2014 года.

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"Рамзан Дон-Дон Дыров в своем тг-канале очень хвастается, что его TikTok-войска заняли населенный пункт Светличное. Все бы ничего, но Светличное уже восемь лет как захвачено террористами "ЛНР", ещё с 2014-го.

До места, где идут реальные бои, – около 135 км", – отметили в "Киеве Оперативном".

Свой смешной пост Кадыров сопроводил не менее забавным роликом, снятым "освободителями" в лучших традициях TikTok-воинства.

Более того, как уверяет глава Чечни, кадыровцы не только "взяли под абсолютный контроль очередную территорию, где бесчинствовали бандиты" (с чем сложно поспорить), но и "завершают зачистку", а также "готовят гуманитарные мероприятия".

"Мы сделаем все, чтобы максимально быстро восстановить нормальную жизнь как в Светличном, так и в других районах Донбасса", – заявил "полководец", не умеющий пользоваться картами.

"Освобождение" села Светличное достойно занять свое место в долгом перечне "побед" TikTok-армии Кадырова, которая один только Киев уже успела взять множество раз.

По состоянию на 13:30 Кадыров свое сообщение из Telegram не удалил – несмотря на то, что в комментариях под ним пользователи уже вовсю потешаются над "доблестью" трусливых кадыровцев, снимающих свои "победы" в глубоком тылу, и над самим "полководцем", систематически садящимся в лужу в безудержном стремлении к самопиару.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Мариуполе кадыровцы обстреливают многоэтажки из танка в районе, который и так взяли под контроль. Подобных роликов, где эти "герои" воюют с пустыми домами, светофорами и оконными проемами, в сети за два с лишним месяца большой войны в Украине появилось великое множество.