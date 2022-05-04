Кадыров призвал начать второй этап 'спецоперации' по всей территории Украины: нужно поставить точку. Видео

Главный российский тиктокер, глава Чечни Рамзан Кадыров разразился новым "заявлением" относительно войны в Украины, которую называет "специальной операцией на Донбассе". Он сказал, что нужно начать второй этап "спецоперации" и "поставить точку".

Видео со своими высказываниями он опубликовал на своем канале в Telegram во вторник, 3 мая. Кадыров выдал очередные фейки про "успехи российской армии на Донбассе", и "уничтожение нациков" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Однако, по его словам, это мало и России нужно "захватить Киев, Харьков, Херсон и установить там власть".

Он объяснил свой призыв тем, что Запад продолжает "нагло поставлять в Украину оружие", которое, по его словам, затем продают "по рукам".

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"Нужно начать второй этап и провести "специальную операцию" не только на территории Луганска и Донецка, а по всей Украине. Потому что все мировые государства, которые имеют на вооружении самое лучшее оружие, так по их словам, нагло обеспечивают Украину. И это оружие уже продают по рукам местным жителям. Это уже мировой хаос, беспредел. Чтобы это не длилось, надо поставить точку, надо начать второй этап и зайти в остальные города – Харьков, Киев, Херсон, все города полностью. Поставить туда власть и продолжить вести диалог со всеми остальными государствами, которые хотят с нами отношение", – сказал путинский прихвостень.

Кадыров отметил, что Россия якобы доказала, что умеет воевать "лучше всех". При этом глава Чечни не вспомнил, что армия РФ за два месяца войны в Украине не достигла никаких результатов. Украинские защитники ликвидировали более 23 тысяч оккупантов и сотни единиц российской техники. От бессилия кремлевские войска атакуют украинские города ракетами и убивают мирных жителей.

"Хотят они санкции, будем воевать против санкций, хотят войну – будем воевать", – сказал Кадыров.

Как сообщал OBOZREVATEL, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Рамзан Кадыров стал объектом насмешек даже у сторонников оккупантов. Так, бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин отметил, что кадыровцы показывают свое мастерство только в интернете, ведь все, что они делают – это "выкладывают ролики" в социальные сети.