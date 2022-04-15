'Кадры, от которых стынет кровь': в сети показали, как выглядит разбомбленный Мариуполь. Видео

В Мариуполе, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в настоящее время разрушено около 95% жилых домов. Город ежедневно страдает от бомбежек со стороны российских оккупантов.

В сети показали новые кадры из оккупированного Мариуполя. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

Большая часть инфраструктуры города полностью уничтожена. Под дорогой стоят сгоревшие автомобили. Автор записи отмечает, что еще два дня назад в этом районе шли бои.

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Мариуполь до сих пор остается в окружении. Бойцы ВСУ отбивают атаки врага, который количественно превосходит. Однако город не сдается и продолжает борьбу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские военные проводят эксгумацию тел в Мариуполе и не дают родственникам похоронить погибших.