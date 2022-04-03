Англомовний Twitter палає. Власне не тільки англомовний, але його просто рве. Це немов тисячи розпалених домн.

Вчорашні кадри з Бучи та інших звільнених місць взорвали Захід. Масові вбивства відбулися у центрі Європи прямо зараз. І це шок для західних демократій. Це як у 1945-ому Світ побачив табори смерті нацистів. І тепер він вимагає найжорсткішого покарання.

Американські політики розлючені нерішучістю Байдена, і дають йому личені години для прийняття рішення щодо дій у відповідь на ці злочини. Британія вже каже, що готова передати будь-яку наступальну техніку. Польща вимагає розташування на своїй території ядерної зброї.

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Події зірвалися у галоп.

Московський рейх повинен бути зруйнований до основання.

До ПІДВАЛИН.