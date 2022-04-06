'К этому нельзя привыкнуть': в разрушенной войной больнице в Краматорске врачи продолжают спасать людей. Фото

В Краматорске Донецкой области врачи разрушенной больницы продолжают заниматься спасением людей. Среди их пациентов есть люди с серьезными травмами – их дома были разрушены российскими ракетами.

Об этом рассказывает британский телеканал Sky News, чей корреспондент Джон Спаркс побывал в медучреждении. Врачи больницы говорят, что не могут осознать смысла происходящего.

"Работы у наших врачей много, она у всех одинаковая, очень тяжелая", – сказала заведующая больницей Валентина Чубатенко.

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По ее словам, подобные сцены можно найти в любой больничной палате на востоке Украины – те же травмы и страдания, как душевные, так и физические.

Один из пациентов, предприниматель Александр Дьяченко, получил ранения вследствие сильного взрыва. Он рассказал, что только закончил завтракать утром 18 марта, когда чуть не лишился жизни.

"Я пил кофе, пошел в спальню, и это произошло через мгновение, это было невообразимо, просто "бах", а потом ничего", – сказал он.

Во время хаотичного и преднамеренного обстрела оккупантами в дом Дьяченко в центре Краматорска попало несколько ракет. По словам местных жителей, погибли шесть человек, еще 28 были ранены.

"Как можно отдавать приказ уничтожить жилой квартал? Это происходит повсюду в Украине", – сказал журналистам Александр Дьяченко.

Еще один пациент, металлург Виталий Выговцев, который жил в том же доме, практически лишился зрения из-за взрывов 18 марта. Врачи сказали ему, что способность видеть возможно восстановить в его левом глазу.

"Взрывной волной меня отбросило в конец комнаты или, может быть, коридора. Как-то я встал и по памяти двинулся в сторону входа. Каким-то образом волонтеры меня вытащили", – рассказал он.

Мужчина по имени Вячеслав Епифанцев поступил в больницу Краматорска с обширными осколочными ранениями.

В его дом попала ракета, однако снаряд не взорвался, пока его дети не коснулись его. За жизнь его дочери Дарины, которой был один год и семь месяцев, врачи боролись пять часов, но спасти ее не удалось. Сына Вячеслава Епифанцева отправили на лечение в Днепр.

"Я лечил детей 30 лет, в хирургии, но эти травмы совершенно другие", – рассказал заведующий хирургическим отделением больницы в Краматоске Максим Убоженок.

На вопрос журналиста, есть ли способ примириться с дикостью военных действий, врач сказал, что "к этому невозможно привыкнуть".

"Это полный абсурд. Это сюрреалистично, эта война, все войны абсурдны. Это невозможно понять", – сказал Максим Убоженок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 5 апреля оккупанты РФ нанесли авиационные удары по Краматорску. Вследствие атаки пострадала железная дорога.