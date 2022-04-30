Изюм остается горячей точкой: Синегубов рассказал о ситуации на Харьковщине

Изюмское направление остается самой горячей точкой Харьковской области. Там Вооруженные силы Украины продолжают оказывать упорное сопротивление оккупантам.

Об этом заявил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов. По его словам, враг несет масштабные потери.

"Самой горячей точкой остается изюмское направление, там враг несет значительные потери живой силы, бронированной техники и авиации", – заявил глава ОВА.

Противник пытался вести наступление вблизи населенных пунктов Сулиговка и Довгенькое, но потерпел неудачу благодаря активным действиям ВСУ.

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В Харькове же, как отметил Синегубов, стало более спокойно. За минувшие сутки враг совершил три обстрела города. Ночью были обстреляны жилые районы Салтовка и Северная Салтовка.

"Один человек, к сожалению, был травмирован", – сказал Синегубов.

Несмотря на то, что количество обстрелов по Харькову значительно уменьшилось, глава ОВА отметил, что "находиться без необходимости на улицах еще крайне опасно".

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ночных обстрелов Харькова вспыхнул пожар в промышленной зоне города. Кроме того, под обстрел оккупантов попала городская больница. Там были повреждены стены и окна технического этажа.