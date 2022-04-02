Изуродованная 'Мрия' и танки оккупантов: появились фото из аэропорта Гостомеля

В пятницу, 1 апреля, в сети появились фото из аэропорта Гостомель, который спустя недели оккупации наконец-то покинули российские захватчики. Жуткие кадры демонстрируют обгоревшую авиатехнику, разбросанную по всему аэропорту, изуродованную "Мрію" и остатки российских танков.

Фотографии с аэродрома Гостомель обнародовала NEXTA live. На кадрах видны последствия боев, уничтоженная техника и следы от гусениц танков.

"Так выглядит аэропорт Гостомеля, где находятся обломки самолета Ан-225 "Мрія", – подписали фото-репортаж белорусские журналисты.

На одном из фото видна носовая часть разбомбленного российскими оккупантами крупнейшего в мире самолета "Мрия". Однако полностью уничтожить украинское авиасудно оккупантам все же не удалось.

Видео дня

Ранее украинские документалисты BABYLON'13 опубликовали видео, снятое с помощью дрона, на котором показали, как выглядит сожженная "Мрія" и аэропорт в Гостомеле с высоты птичьего полета.

Как известно, гостомельский аэропорт стал одной из первых "горячих точек" после полномасштабного вторжения России в Украину. За него шли тяжелые бои с высадкой вражеского десанта и поддержкой авиации. Войскам рашистов удалось закрепиться там на несколько недель. А 31 марта российско-фашистские войска оставили позиции в городе Гостомель и аэропорт.

Сам город также получил немалые разрушения, однако выстоял.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали разрушенный российскими оккупантами город Гостомель.

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