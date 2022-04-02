Изуродованная "Мрия" и танки оккупантов: появились фото из аэропорта Гостомеля

Надежда Данищук
Война в Украине 2022
2 минуты
Изуродованная 'Мрия' и танки оккупантов: появились фото из аэропорта Гостомеля

В пятницу, 1 апреля, в сети появились фото из аэропорта Гостомель, который спустя недели оккупации наконец-то покинули российские захватчики. Жуткие кадры демонстрируют обгоревшую авиатехнику, разбросанную по всему аэропорту, изуродованную "Мрію" и остатки российских танков.

Фотографии с аэродрома Гостомель обнародовала NEXTA live. На кадрах видны последствия боев, уничтоженная техника и следы от гусениц танков.

"Так выглядит аэропорт Гостомеля, где находятся обломки самолета Ан-225 "Мрія", – подписали фото-репортаж белорусские журналисты.

На одном из фото видна носовая часть разбомбленного российскими оккупантами крупнейшего в мире самолета "Мрия". Однако полностью уничтожить украинское авиасудно оккупантам все же не удалось.

Видео дня
Разбомбленная "Мрія"
Один из разбитых украинских самолетов
Обгоревший российский танк
Уничтоженная авиатехника
Разгромленный оккупантами ангар

Ранее украинские документалисты BABYLON'13 опубликовали видео, снятое с помощью дрона, на котором показали, как выглядит сожженная "Мрія" и аэропорт в Гостомеле с высоты птичьего полета.

Как известно, гостомельский аэропорт стал одной из первых "горячих точек" после полномасштабного вторжения России в Украину. За него шли тяжелые бои с высадкой вражеского десанта и поддержкой авиации. Войскам рашистов удалось закрепиться там на несколько недель. А 31 марта российско-фашистские войска оставили позиции в городе Гостомель и аэропорт.

Сам город также получил немалые разрушения, однако выстоял.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали разрушенный российскими оккупантами город Гостомель.

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