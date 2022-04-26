Даша снова сможет бегать: израильско-украинские врачи спасли тяжело раненую девочку из Чернигова

10-летнюю девочку Дашу из Чернигова, получившую множественные осколочные ранения обеих ног в результате обстрела, сейчас спасают в израильском медицинском центре "Шиба".

До того ребёнка экстренно доставили в черниговскую клинику, где сделали первые операции.

Далее требовалось проведение еще целого комплекса оперативного и восстановительного лечения, невозможного в Чернигове из-за постоянных обстрелов и перебоев в подаче электричества и воды, поэтому Дашу эвакуировали в израильский военно-полевой госпиталь во Львове.

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Весь процесс эвакуации, проведённой медицинским гуманитарным проектом "Фрида" занял более 15 часов.

"В современной ургентной медицине вопрос экстренной эвакуации является основополагающим. Наиважнейшая задача – доставить пострадавшего в ближайшую специализированную клинику для квалифицированной врачебной помощи. Поэтому, команда профессионально справляется со своей задачей – оказать первую необходимую помощь на месте, и транспортировать пациента в профильные клиники без ущерба для его текущего состояния.

В Украине сейчас медэвакуация крайне затруднена из-за постоянных обстрелов, разбитых дорог, разрушенных объектов инфраструктуры", — сказал организатор гуманитарного проекта "Фрида", представитель Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман.

Общими усилиями, девочку, вместе с мамой, удалось вывезти в Израиль.

"Сейчас Даша находится в отделении детской ортопедии и хирургии медицинского центра "Шиба", проведено несколько консилиумов с участием лучших педиатров, хирургов, ортопедов, и составлен план лечения. На прошлой неделе девочке сделали первую операцию по замене фиксаторов, а также наложили вакуумную повязку, чтобы подготовить раны к последующей пересадке кожи", — сказал детский хирург израильского медицинского центра "Шнайдер" Михаил Сегал.

На следующей неделе запланирована операция по пересадке кожи, и специалисты уже приступили к программе реабилитационного восстановления. Само лечение займёт не менее нескольких недель.

"Уверен, что через несколько недель мы увидим, как Даша бегает", — добавил Роман Гольдман.

Кроме того, социальные службы Израиля не только оказывают требуемую помощь маме Даши, но и будут сопровождать ребёнка после завершения лечения.

Все логистические расходы Даши покрыла Ukraine-Israel independence Association