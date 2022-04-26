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Даша снова сможет бегать: израильско-украинские врачи спасли тяжело раненую девочку из Чернигова

Мария Шевчук
Война в Украине 2022
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Даша снова сможет бегать: израильско-украинские врачи спасли тяжело раненую девочку из Чернигова

10-летнюю девочку Дашу из Чернигова, получившую множественные осколочные ранения обеих ног в результате обстрела, сейчас спасают в израильском медицинском центре "Шиба".

На следующей неделе запланирована операция по пересадке кожи

До того ребёнка экстренно доставили в черниговскую клинику, где сделали первые операции.

Далее требовалось проведение еще целого комплекса оперативного и восстановительного лечения, невозможного в Чернигове из-за постоянных обстрелов и перебоев в подаче электричества и воды, поэтому Дашу эвакуировали в израильский военно-полевой госпиталь во Львове.

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Весь процесс эвакуации, проведённой медицинским гуманитарным проектом "Фрида" занял более 15 часов.

Весь процесс эвакуации, проведённой медицинским гуманитарным проектом "Фрида" занял более 15 часов

"В современной ургентной медицине вопрос экстренной эвакуации является основополагающим. Наиважнейшая задача – доставить пострадавшего в ближайшую специализированную клинику для квалифицированной врачебной помощи. Поэтому, команда профессионально справляется со своей задачей – оказать первую необходимую помощь на месте, и транспортировать пациента в профильные клиники без ущерба для его текущего состояния.

В Украине сейчас медэвакуация крайне затруднена из-за постоянных обстрелов, разбитых дорог, разрушенных объектов инфраструктуры", — сказал организатор гуманитарного проекта "Фрида", представитель Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман.

Общими усилиями, девочку, вместе с мамой, удалось вывезти в Израиль.

"Сейчас Даша находится в отделении детской ортопедии и хирургии медицинского центра "Шиба", проведено несколько консилиумов с участием лучших педиатров, хирургов, ортопедов, и составлен план лечения. На прошлой неделе девочке сделали первую операцию по замене фиксаторов, а также наложили вакуумную повязку, чтобы подготовить раны к последующей пересадке кожи", — сказал детский хирург израильского медицинского центра "Шнайдер" Михаил Сегал.

На следующей неделе запланирована операция по пересадке кожи, и специалисты уже приступили к программе реабилитационного восстановления. Само лечение займёт не менее нескольких недель.

"Уверен, что через несколько недель мы увидим, как Даша бегает", — добавил Роман Гольдман.

Кроме того, социальные службы Израиля не только оказывают требуемую помощь маме Даши, но и будут сопровождать ребёнка после завершения лечения.

Все логистические расходы Даши покрыла Ukraine-Israel independence Association