Израильский офицер, который воюет за Украину, рассказал о рейдах в тыл врага

Военный Максим П., 5 лет проходивший службу в Армии обороны Израиля в начале апреля стал добровольцем ВСУ. Старший лейтенант помогает удерживать оборону на Херсонском направлении.

Об этом он рассказал в интервью UJE. Отмечается, что сам мужчина до 22 лет жил в городе Бар на Винничине, пока в 2015 году не переехал на родину своей матери в Израиль. Однако после вторжения войск РФ в Украину он решил вернуться и защищать страну.

"У меня много знакомых из городов Украины, которые бомбили, много друзей среди украинских офицеров, которые сейчас служат на горячих участках. Очевидно, что россияне почти в 90 процентов случаев стреляют по гражданской инфраструктуре, и от этого страдает много детей и женщин", – рассказывает Максим, чтобы объяснить свое решение пойти на войну добровольцем.

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Он отмечает, что перед началом службы в Украине имел разговор в штабе, где рассказал, что умеет делать и на чем специализируется. Уже на следующее утро после этого он отправился на боевое задание на юг Украины.

"Степи Херсона и пустынные районы возле сектора Газа чем-то похожи – в плане прострела это очень открытая местность, хотя здесь и меньше песка", – объясняет Максим.

Он имеет специфические знания, приравниваемые к уровню спецназа. Поэтому с первых дней военный выполняет сверхсложные задачи. Иногда даже приходится делать вылазки в тыл врага. К примеру, в одной из операций мужчина с командой перебрался на контролируемую россиянами территорию, заложил взрывчатку и уничтожил колонну техники противника.

При этом Максим настаивает, что украинские военачальники больше заботятся о своих подчиненных, чем в других странах. "Никто со штык-ножом в зубах на танк не бежит, делается все грамотно, чтобы сохранить личный состав и нанести врагу максимальное повреждение", – добавляет он.

Мужчина утверждает, что не получает никакого денежного вознаграждения за свою работу, ведь целенаправленно шел в ВСУ добровольцем. "Израиль и Украина одинаково дороги моему сердцу", – подытоживает Максим.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что депутат латвийского сейма вступил добровольцев в ряды ВСУ. Он уверен в победе Украины.