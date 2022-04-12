Израиль открылся для украинцев, Киевщина очищается от рашистов, ракетный удар в Днепре, – темы дневника войны от редакции Obozrevatel TV
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вероятность нового наступления на Киев – будет зависеть от результата боев на востоке Украины;
на Черниговщине восстанавливают критическую инфраструктуру;
в Днепре спасатели пострадали от ракетного удара;
комендантский час – Ирпень закрыт на трое суток;
"Укравтодор" возобновляет проезд по трассе Киев – Чоп;
жители Киевщины смогут вернуться домой не раньше конца мая;
Не верьте и не платите мошенникам, требующим деньги за парковку, – призвал киевлян Виталий Кличко;
Украинцы могут работать и получить базовое социальное страхование в Израиле;