newspaper

Израиль открылся для украинцев, Киевщина очищается от рашистов, ракетный удар в Днепре, – темы дневника войны от редакции Obozrevatel TV

 Вячеслав Буткалюк
Война в Украине 2022
1 минута
2,6 т.
Израиль открылся для украинцев, Киевщина очищается от рашистов, ракетный удар в Днепре, – темы дневника войны от редакции Obozrevatel TV

Видео под описанием:

  • вероятность нового наступления на Киев – будет зависеть от результата боев на востоке Украины;

  • на Черниговщине восстанавливают критическую инфраструктуру;

  • в Днепре спасатели пострадали от ракетного удара;

  • комендантский час – Ирпень закрыт на трое суток;

  • "Укравтодор" возобновляет проезд по трассе Киев – Чоп;

  • жители Киевщины смогут вернуться домой не раньше конца мая;

  • Не верьте и не платите мошенникам, требующим деньги за парковку, – призвал киевлян Виталий Кличко;

  • Украинцы могут работать и получить базовое социальное страхование в Израиле;

Новости Obozrevatel TVОбозреватель TVВторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022Россия - страна-агрессор