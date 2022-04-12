Израиль открылся для украинцев, Киевщина очищается от рашистов, ракетный удар в Днепре, – темы дневника войны от редакции Obozrevatel TV

Видео под описанием:

вероятность нового наступления на Киев – будет зависеть от результата боев на востоке Украины;

на Черниговщине восстанавливают критическую инфраструктуру;

в Днепре спасатели пострадали от ракетного удара;

комендантский час – Ирпень закрыт на трое суток;

"Укравтодор" возобновляет проезд по трассе Киев – Чоп;

жители Киевщины смогут вернуться домой не раньше конца мая;

Не верьте и не платите мошенникам, требующим деньги за парковку, – призвал киевлян Виталий Кличко;