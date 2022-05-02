С отрезанными пальцами и ступнями заставляли идти на перевязки: украинец рассказал об издевательствах в плену у россиян

Украинец Сергей Василига два месяца провел в плену у россиян. Парень еще в первые дни войны под Киевом поехал вывозить из оккупированного села сотрудницу с ребенком и пропал. Фото его расстрелянной синей "Таврии-Славуты" публиковали во многих группах в соцсетях.

Отец Сергея рассказал, что перенес его сын в российском плену и как удалось его вернуть домой.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

27-летний Сергей Василига пропал 28 февраля. В тот день утром с ним связалась одна из сотрудниц компании, в которой он работает. Женщина со слезами рассказала, что находится в селе Копылов под Киевом, там стреляют и выбраться оттуда невозможно.

Сергей сразу решил, что поедет и вывезет их. "Она еще говорила ему, чтобы не ехал, тут опасно. Но он все равно собрался и отправился за ними", – рассказывает отец Сергея Николай Василига.

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Сотрудница сбросила ему точный адрес, где она находится. Он ехал туда не по трассе, а через села. По дороге еще обменивался сообщениями с этой женщиной, уточнял дорогу. А потом вдруг пропал.

"Именно тогда, когда он пропал, я почувствовал тревогу, что что-то с ним случилось. Стал звонить, но связи уже не было", – вспоминает отец.

Как потом выяснилось, на дороге возле Мотыжина навстречу ему выехал российский БТР. Сергей рассказывал отцу, что спасло его то, что он остановился, вышел из авто и лег на землю. Иначе бы его расстреляли.

Российские военные схватили его, говорили, что он корректировщик, поскольку у него был включен навигатор. Ему надели мешок на голову, связали руки и так он провел много дней.

Его бросили в какой-то подвал, где были и другие люди. Перед этим сняли обувь. Когда потом обувь вернули, то надеть ее с мешком на голове и связанными руками он не смог, так и остался в носках. Ночи были холодные, до -10... -15 градусов, ноги постоянно замерзали.

"За восемь дней им дали одну галету. Воды не было, поэтому они слизывали капли влаги с окон автобуса, в котором их перевозили. Его жестоко избивали двое военных – буряты. Я не вдавался в подробности, как именно били, потому что все это очень тяжело. Он вспоминает, что их клали на холодную землю лицом вниз, а российские военные рядом рыли окопы. Рвались мины, одному из пленных осколок даже попал в плечо. Сын даже точно не может сказать, когда их перевезли в Россию. Они оказались в лагере под Курском", – говорит Николай Иванович.

Сначала он и другие раненые пленные попали в госпиталь. По сравнению со всем остальным, тут к ним отношение было нормальное. Кто-то из медиков незаметно даже передал им крестики из церкви, кто-то старался, пока никто не видит, передать что-то сладкое.

Затем их перевели в СИЗО. Тут издевательства над украинскими пленными вновь продолжились. Каждый час их поднимали, заставляли петь гимн России, разучивать песни.

"Сын обморозил ноги, поскольку был без обуви. На одной ноге ему отрезали пальцы. На другой – половину ступни, частично обрезаны пятки. Однако на перевязки в СИЗО его заставляли идти самому. Ему приходилось вставать на колени и ползти по кафельному полу. Там были двое мужчин с перебитыми ногами: одному ноги перебило пулей, другому – осколком. Им давали один костыль на двоих и говорили, что вы же братья, вот помогайте друг другу, тащите", – продолжает Николай Иванович.

Кормили пленных одной гнилой капустой, Сергей отцу сказал, что теперь до конца жизни на нее смотреть не сможет. Одного летчика в СИЗО жестоко избили, пленные украинцы отдавали ему свой чай, отпаивали, чтобы он хотя бы выжил. Сергей из плена вернулся очень истощенным.

Все это время отец разыскивал сына. Он говорит, что у него была надежда найти Сергея живым. Хотя постепенно она таяла, особенно когда после освобождения Киевской области стала открываться страшная правда об убийствах людей российскими военными.

Как только находилась очередная братская могила, он ждал, что вот там сейчас найдут тело сына. "Хотя неизвестность еще хуже, она буквально изводила нас. А вдруг его тело сейчас растаскивают собаки и вороны", – делится Николай Иванович.

Семья передает огромную благодарность Ирине Верещук, вице-премьер-министру - министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, которая занимается поиском и возвращением пленных.

"Когда я звонил, она лично брала трубку и разговаривала со мной. А в той ситуации каждое слово очень важно. И еще огромное спасибо следователю, молоденькой девушке Карине Костюкевич. Она в одном из моргов под Киевом описывала трупы. И она всегда отвечала на звонки, даже когда набирал ее в десять вечера, а она только вернулась домой уставшая. Но хоть два слова, но они были важны для нас, ведь мы искали своего сына", – говорит Николай Василига.

Другое дело полиция Киевской области, к ней у родных есть претензии. За два месяца после того, как Николай Василига написал заявление им о пропаже сына, им так и не назвали фамилии следователя. Каждый раз футболили, не давали номера телефона, говорили, мол, ищите в интернете.

"Если отделение в Буче, а Бучи по сути нет, то понятно, что и телефон не работает, что толку его искать. Я звонил на горячую линию, и только пару дней назад мне оттуда перезвонили и сказали, что вы к нам обращались. Я понимаю, что у всех сейчас много работы, но за два месяца назвать следователя, дать его контакт можно ведь. Я хотел сдать анализ ДНК, чтобы по нему могли определить тело сына. Но даже этого не мог сделать без решения следователя, которого у меня до сих пор нет", – удивляется Николай Иванович.

О том, что Сергей жив и находится в плену в России, отец узнал случайно. Произошел обмен пленными, и домой вернулись два пилота вертолета, которых сбили под Херсоном. Они через соцсети вышли на родителей.

Хотя Николай Иванович тоже искал сына и в Курске. "Там в РФ живет один знакомый, который вышел на другого знакомого из Курской области. Тот ходил там по больницам, спрашивал, нет ли такого Сергея Василиги. Ему отвечали, что нет. И вообще у нас пленных нет, они в "ДНР" или "ЛНР". Но оказалось, что там есть наши пленные", – говорит отец Сергея.

Когда информация поступила, то уже украинская сторона стала заниматься его спасением. И буквально 28 апреля, ровно через два месяца после исчезновения, Сергей Василига вернулся домой. Сейчас он в больнице, ему требуется медицинская помощь.

Он также назвал семь имен и фамилий украинцев, которые сейчас находятся в плену на территории России. Для их родных это очень важно – знать, что человек жив.