Из-за взрыва погиб командир части пиротехников и еще два спасателя, – МВД

Из-за российского кассетного боеприпаса, который сдетонировал при попытке деактивации, под Харьковом погибли три украинских спасателя. Среди них был командир части пиротехников.

Кроме того, еще четыре сотрудника ГСЧС пострадали. Об этом 16 апреля в эфире украинского телемарафона "UA:Разом" сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

В связи с трагедией глава МВД подчеркнул: подходить и, тем более, трогать боеприпасы и мины нельзя ни в коем случае.

Даже если вам кажется, что боеприпас известен и вы знаете как его деактивировать, не надо рисковать жизнью! Необходимо обратиться к специалистам.

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Министр рассказал, что сейчас пиротехники выявляют много мин, которые оккупанты оставили внутри жилых домов – даже в детских кроватях.

В целом один день активных боевых действий равен 30 дням разминирования.

Как ранее писал OBOZREVATEL: