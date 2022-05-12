Из-за потерь в войсках РФ замполит стал командующим ротой и почти сразу был ликвидирован

В районе города Тростянец Сумской области был ликвидирован 24-летний российский оккупант Сергей Аргентов. Из-за больших потерь в рядах захватчиков он стал командующим мотострелковой ротой, так как его командир был ранен.

До этого оккупант был заместителем командира роты по военно-политической работе. Об этом сообщили в Telegram-канале "Жесть Белгород" – солдат страны-агрессора был родом из города Губкин в Белгородской области.

Однако покомандовать ротой Аргентову удалось недолго – уже 11 марта он попал под минометный обстрел со стороны ВСУ. Оккупант погиб от многочисленных ранений.

Отметим, что в РФ его уже посмертно представили к награждению орденом Мужества.

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Кроме того, военного, который пришел воевать против мирных жителей Украины, решили почтить на родине. В школе №17 в городе Губкин, где раньше учился оккупант, 6 мая в честь него открыли "Парту памяти".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ликвидировали подполковника спецназа Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил страны-агрессора России Альберта Каримова. Он был родом из Башкирии.