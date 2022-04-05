Из-за авиаудара по Николаевской ОГА погибли 37 человек: обнародован список жертв
В результате удара по Николаевской областной государственной администрации погибли 37 человек. Это преступление РФ совершила утром 29 марта.
Имена всех жертв путинской агрессии были опубликованы на странице Николаевской ОГА в Facebook во вторник, 5 марта. "Мирные люди, выполнявшие свою работу, стали жертвами жестокого преступления российских оккупантов", – сказано в сообщении.
Полный список погибших:
Аркушенко Владислав Александрович – военнослужащий в/ч 3039
Бинчева Мария Иосифовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации
Бойко Александр Александрович – директор КП "Хозтехобслуживание"
Бучковская Анжелика Мирославовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации
Гавриш Оксана Викторовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации
Григоренко Ирина Сергеевна – сотрудница департамента финансов Николаевской областной военной администрации
Деменникова Татьяна Анатольевна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации
Долговая Анастасия Олеговна – сотрудница Хозяйственного суда в Николаевской области
Заблоцкая Ольга Григорьевна – сотрудница управления инфраструктуры Николаевской областной военной администрации
Капуста Зульфия Мукаддасовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации
Кондратенко Дмитрий Иванович – военнослужащий Госспецсвязи
Кочетова Ирина Владимировна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации
Лавриненко Наталья Владимировна – сотрудница департамента финансов Николаевской областной военной администрации
Лысик Валерия Александровна – сотрудница отдела обеспечения деятельности руководства аппарата Николаевской областной военной администрации
Литвинов Андрей Иванович – сотрудник сектора контроля аппарата Николаевской областной военной администрации
Лютов Владислав Игоревич – военнослужащий территориальной обороны
Мотельчук Владимир Сергеевич – военнослужащий территориальной обороны
Обеременко Кирилл Васильевич – военнослужащий в/ч 3039
Олейник Дмитрий Олегович – военнослужащий территориальной обороны
Оплята Константин Викторович – военнослужащий территориальной обороны
Острянин Дмитрий Владимирович – военнослужащий территориальной обороны
Павлюк Петр Степанович – военнослужащий территориальной обороны
Попова Светлана Николаевна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации
Салнис Антон Дмитриевич – военнослужащий территориальной обороны
Солонар Артем Олегович – сотрудник департамента финансов Николаевской областной военной администрации
Степасюк Андрей Васильевич – военнослужащий территориальной обороны
Токарев Владимир Владимирович – военнослужащий в/ч 3039
Торховая Надежда Александровна – сотрудница Хозяйственного суда в Николаевской области
Турбина-Хлопина Елена Михайловна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации
Тянулин Андрей Евгеньевич – сотрудник "Николаевская стража"
Фарафонов Сергей Викторович – военнослужащий территориальной обороны
Федоров Максим Владимирович – военнослужащий в/ч 3039
Хаитов Станислав Вячеславович – сотрудник отдела финансово-хозяйственного обеспечения исполнительного аппарата Николаевского областного совета
Хомровой Николай Александрович – сотрудник сектора мобилизационной работы аппарата Николаевской областной военной администрации
Чернявский Андрей Владимирович – военнослужащий Госспецсвязи
Шамраев Виталий Владимирович – сотрудник отдела по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Николаевской областной военной администрации
Шамонин Сергей Евгеньевич – военнослужащий территориальной обороны
"Коллектив Николаевской областной военной администрации выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам невинных жертв российской агрессии. Светлая память о погибших навсегда останется в наших сердцах. Склоняем головы в скорби и помним каждого", – отмечается в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты ежедневно наносят ракетные удары и артобстрелы по жилым кварталам Николаевской области, унося десятки жизней. Накануне в Николаеве погибли еще 10 мирных граждан и более 60 человек серьезно пострадали.
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