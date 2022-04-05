Из-за авиаудара по Николаевской ОГА погибли 37 человек: обнародован список жертв

Кирилл Лютый
Война в Украине 2022
3 минуты
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В Николаевской ОГА оккупанты убили 37 человек

В результате удара по Николаевской областной государственной администрации погибли 37 человек. Это преступление РФ совершила утром 29 марта.

Имена всех жертв путинской агрессии были опубликованы на странице Николаевской ОГА в Facebook во вторник, 5 марта. "Мирные люди, выполнявшие свою работу, стали жертвами жестокого преступления российских оккупантов", – сказано в сообщении.

Полный список погибших:

  1. Аркушенко Владислав Александрович – военнослужащий в/ч 3039

  2. Бинчева Мария Иосифовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации

  3. Бойко Александр Александрович – директор КП "Хозтехобслуживание"

  4. Бучковская Анжелика Мирославовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации

  5. Гавриш Оксана Викторовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации

  6. Григоренко Ирина Сергеевна – сотрудница департамента финансов Николаевской областной военной администрации

  7. Деменникова Татьяна Анатольевна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации

  8. Долговая Анастасия Олеговна – сотрудница Хозяйственного суда в Николаевской области

  9. Заблоцкая Ольга Григорьевна – сотрудница управления инфраструктуры Николаевской областной военной администрации

  10. Капуста Зульфия Мукаддасовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации

  11. Кондратенко Дмитрий Иванович – военнослужащий Госспецсвязи

  12. Кочетова Ирина Владимировна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации

  13. Лавриненко Наталья Владимировна – сотрудница департамента финансов Николаевской областной военной администрации

  14. Лысик Валерия Александровна – сотрудница отдела обеспечения деятельности руководства аппарата Николаевской областной военной администрации

  15. Литвинов Андрей Иванович – сотрудник сектора контроля аппарата Николаевской областной военной администрации

  16. Лютов Владислав Игоревич – военнослужащий территориальной обороны

  17. Мотельчук Владимир Сергеевич – военнослужащий территориальной обороны

  18. Обеременко Кирилл Васильевич – военнослужащий в/ч 3039

  19. Олейник Дмитрий Олегович – военнослужащий территориальной обороны

  20. Оплята Константин Викторович – военнослужащий территориальной обороны

  21. Острянин Дмитрий Владимирович – военнослужащий территориальной обороны

  22. Павлюк Петр Степанович – военнослужащий территориальной обороны

  23. Попова Светлана Николаевна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации

  24. Салнис Антон Дмитриевич – военнослужащий территориальной обороны

  25. Солонар Артем Олегович – сотрудник департамента финансов Николаевской областной военной администрации

  26. Степасюк Андрей Васильевич – военнослужащий территориальной обороны

  27. Токарев Владимир Владимирович – военнослужащий в/ч 3039

  28. Торховая Надежда Александровна – сотрудница Хозяйственного суда в Николаевской области

  29. Турбина-Хлопина Елена Михайловна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации

  30. Тянулин Андрей Евгеньевич – сотрудник "Николаевская стража"

  31. Фарафонов Сергей Викторович – военнослужащий территориальной обороны

  32. Федоров Максим Владимирович – военнослужащий в/ч 3039

  33. Хаитов Станислав Вячеславович – сотрудник отдела финансово-хозяйственного обеспечения исполнительного аппарата Николаевского областного совета

  34. Хомровой Николай Александрович – сотрудник сектора мобилизационной работы аппарата Николаевской областной военной администрации

  35. Чернявский Андрей Владимирович – военнослужащий Госспецсвязи

  36. Шамраев Виталий Владимирович – сотрудник отдела по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Николаевской областной военной администрации

  37. Шамонин Сергей Евгеньевич – военнослужащий территориальной обороны

"Коллектив Николаевской областной военной администрации выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам невинных жертв российской агрессии. Светлая память о погибших навсегда останется в наших сердцах. Склоняем головы в скорби и помним каждого", – отмечается в сообщении.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты ежедневно наносят ракетные удары и артобстрелы по жилым кварталам Николаевской области, унося десятки жизней. Накануне в Николаеве погибли еще 10 мирных граждан и более 60 человек серьезно пострадали.

Обращение коллектива OBOZREVATEL.

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