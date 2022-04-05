Из-за авиаудара по Николаевской ОГА погибли 37 человек: обнародован список жертв

В результате удара по Николаевской областной государственной администрации погибли 37 человек. Это преступление РФ совершила утром 29 марта.

Имена всех жертв путинской агрессии были опубликованы на странице Николаевской ОГА в Facebook во вторник, 5 марта. "Мирные люди, выполнявшие свою работу, стали жертвами жестокого преступления российских оккупантов", – сказано в сообщении.

Полный список погибших:

Аркушенко Владислав Александрович – военнослужащий в/ч 3039 Бинчева Мария Иосифовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации Бойко Александр Александрович – директор КП "Хозтехобслуживание" Бучковская Анжелика Мирославовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации Гавриш Оксана Викторовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации Григоренко Ирина Сергеевна – сотрудница департамента финансов Николаевской областной военной администрации Деменникова Татьяна Анатольевна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации Долговая Анастасия Олеговна – сотрудница Хозяйственного суда в Николаевской области Заблоцкая Ольга Григорьевна – сотрудница управления инфраструктуры Николаевской областной военной администрации Капуста Зульфия Мукаддасовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации Кондратенко Дмитрий Иванович – военнослужащий Госспецсвязи Кочетова Ирина Владимировна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации Лавриненко Наталья Владимировна – сотрудница департамента финансов Николаевской областной военной администрации Лысик Валерия Александровна – сотрудница отдела обеспечения деятельности руководства аппарата Николаевской областной военной администрации Литвинов Андрей Иванович – сотрудник сектора контроля аппарата Николаевской областной военной администрации Лютов Владислав Игоревич – военнослужащий территориальной обороны Мотельчук Владимир Сергеевич – военнослужащий территориальной обороны Обеременко Кирилл Васильевич – военнослужащий в/ч 3039 Олейник Дмитрий Олегович – военнослужащий территориальной обороны Оплята Константин Викторович – военнослужащий территориальной обороны Острянин Дмитрий Владимирович – военнослужащий территориальной обороны Павлюк Петр Степанович – военнослужащий территориальной обороны Попова Светлана Николаевна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации Салнис Антон Дмитриевич – военнослужащий территориальной обороны Солонар Артем Олегович – сотрудник департамента финансов Николаевской областной военной администрации Степасюк Андрей Васильевич – военнослужащий территориальной обороны Токарев Владимир Владимирович – военнослужащий в/ч 3039 Торховая Надежда Александровна – сотрудница Хозяйственного суда в Николаевской области Турбина-Хлопина Елена Михайловна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации Тянулин Андрей Евгеньевич – сотрудник "Николаевская стража" Фарафонов Сергей Викторович – военнослужащий территориальной обороны Федоров Максим Владимирович – военнослужащий в/ч 3039 Хаитов Станислав Вячеславович – сотрудник отдела финансово-хозяйственного обеспечения исполнительного аппарата Николаевского областного совета Хомровой Николай Александрович – сотрудник сектора мобилизационной работы аппарата Николаевской областной военной администрации Чернявский Андрей Владимирович – военнослужащий Госспецсвязи Шамраев Виталий Владимирович – сотрудник отдела по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Николаевской областной военной администрации Шамонин Сергей Евгеньевич – военнослужащий территориальной обороны

"Коллектив Николаевской областной военной администрации выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам невинных жертв российской агрессии. Светлая память о погибших навсегда останется в наших сердцах. Склоняем головы в скорби и помним каждого", – отмечается в сообщении.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты ежедневно наносят ракетные удары и артобстрелы по жилым кварталам Николаевской области, унося десятки жизней. Накануне в Николаеве погибли еще 10 мирных граждан и более 60 человек серьезно пострадали.

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