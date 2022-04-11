Из Украины от войны сбежали более 4,5 млн беженцев, – ООН

С начала российского вторжения 24 февраля из Украины вынуждены были бежать более 4,5 млн человек. Большинство из которых пересекали границы с соседними странами.

Об этом говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Больше всего украинских беженцев сейчас в Польше.

"Эскалация конфликта в Украине привела к жертвам среди гражданского населения и разрушению гражданской инфраструктуры, заставляя людей покидать свои дома в поисках безопасности, защиты и помощи", - отметили в УВКБ ООН.

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Польша приняла самое большое количество беженцев – почти 2,6 млн. Румыния, Венгрия и Молдова вместе приняли около 2 млн украинских беженцев.

"В свете чрезвычайной ситуации и масштабов гуманитарных потребностей беженцев из Украины проводится межведомственная региональная реакция беженцев в поддержку усилий принимающих беженцев стран", – добавили в организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ООН с начала полномасштабного вторжения России в Украину с 24 февраля оккупанты убили 1793 человека, еще 2439 получили ранения.