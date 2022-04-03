Из освобожденной части Киевщины вывезли более 400 тел мирных жителей: их убили и замучили россияне

Из освобожденных от российской оккупации районов Киевской области уже вывезли 410 тел мирных жителей. Всех их пытали и убили нелюди из путинской армии.

Судмедэксперты уже осмотрели 140 тел замученных украинцев. Об этом в эфире общенационального телемарафона UA вместе сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Из районов освобожденной Киевщины вывезли 410 тел погибших мирных жителей, судмедэксперты уже осмотрели 140", – отметила она.

Венедиктова также рассказала, что органы прокуратуры активно разыскивают подельников российских оккупантов в Киевской области. По ее словам, 99 коллаборантов уже находятся под стражей.

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Генпрокурор добавила, что во всех освобожденных населенных пунктах Киевской и Черниговской областей по-прежнему опасно, большую часть территории специально заминировали россияне.

На местах преступлений армии РФ работают представители ГСЧС, инспекторы-криминалисты, взрывотехники, кинологи, судебно-медицинские эксперты и врачи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты в Киевской области пытались сжечь изнасилованных женщин и убивали детей и пожилых людей. Шокирующие подробности зверств рашистов в пристоличном регионе сейчас начинают всплывать в страшных находках и в свидетельствах очевидцев и выживших.

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