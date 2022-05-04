Из Мариуполя продолжилась эвакуация населения: появились подробности

В среду, 4 мая, из осажденного российскими оккупантами Мариуполя состоится эвакуация мирных жителей на подконтрольную Украине территорию. Людей должны доставить в город Запорожье.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале. Эвакуация проводится при поддержке ООН и Красного Креста.

Также выехать с временно оккупированных территорий могут гражданские жители Приазовья.

По словам Кириленко, автобусы уже выехали из Мариуполя, а дальше будут остановки для подсадки пассажиров в Запорожской области.

В 10:00 люди должны были подсесть на Луначарском кольце возле Бердянска.

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В 15:00 состоится подсадка в Токмаке, а в 16:00 – в Васильевке.

Кроме того, в Токмаке будет возможность присоединиться к колонне на собственном транспорте.

Украинцев призвали передать эту информацию тем, кто в ней нуждается.

Отметим, что во вторник, 3 мая, эвакуационная колонна, которая везла мариупольцев из "Азовстали", прибыла в Запорожье. Их встретили родные и волонтеры, людям оказали необходимую помощь. В то же время Верещук отметила, что российские фашисты не допустили ООН и Красный Крест к месту эвакуации в Мариуполе. Кроме того, оккупанты сорвали эвакуацию из Токмака и Васильевки Запорожской области.

Напомним, в бомбоубежище под мариупольским заводом "Азовсталь" украинка Анна пряталась вместе со своим шестимесячным сыном Святославом. Семье удалось выжить и эвакуироваться в сравнительно безопасный регион Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что во вторник, 3 мая, Украина получила первый результат эвакуационной операции по "Азовстали" в Мариуполе – женщины и дети прибыли в Запорожье. На это страна-агрессор Россия ответила массированными обстрелами украинских городов.