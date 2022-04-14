Из Мариуполя эвакуировали почти 300 человек за сутки: результаты гумкоридоров

В четверг, 14 апреля, в Украине работало девять гуманитарных коридоров. Всего за сутки из горячих точек было эвакуировано 2557 человек.

Из Мариуполя и Бердянска люди смогли выехать только на собственном транспорте. Об этом в Telegram сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

За сутки в Запорожье из окруженного Мариуполя добрались 289 человек. Еще 2043 человека спаслись из городов Запорожской области: Пологов, Васильевки, Бердянска и Мелитополя.

На Луганщине удалось эвакуировать только 225 человек. Их вывезли из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная в более безопасные регионы.

Видео дня

Верещук уточнила, что, несмотря на достигнутые договоренности, российские оккупанты не обеспечили режим тишины во время работы гуманитарных коридоров.

Напомним, что глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай призвал украинцев, живущих в области, срочно эвакуироваться – пока есть возможность. Он подчеркнул, что оккупанты продолжают накапливать технику под городом Рубежное.

Как сообщал OBOZREVATEL, Турция предоставила корабли для эвакуации мирных жителей из заблокированного российскими оккупантами Мариуполя.