Из Мариуполя 2 мая должна начаться эвакуация на подконтрольную Украине территорию

В понедельник, 2 мая, из Мариуполя будет проходить эвакуация мирных жителей на подконтрольную Украине территорию. Выехать можно будет на специально организованных автобусах и на частном транспорте.

Места эвакуации были согласованы при поддержке ООН и Красного Креста. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

Две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну из Мариуполя согласованы в поселке Мангуш и Луначарское кольцо возле Бердянска. Всех, у кого в Мариуполе остались знакомые и родственники, просят передать им информацию о местах эвакуации.

В ООН и Красном Кресте подтвердили, что в Мангуше и Луначарском кольце людям можно будет сесть в автобусы, которые выедут из Мариуполя. Также к эвакуационной колонне можно будет присоединиться на собственном транспорте.

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Напомним,1 мая, около 100 гражданских лиц были эвакуированы из мариупольского металлургического комбината "Азовсталь". Их увезла колонна автомобилей с символикой Организации Объединенных Наций.

Ранее сообщалось, что как только мирные жители Мариуполя покинули территорию металлургического комбината "Азовсталь", не прошло и часа, как российские военные снова начали обстрелы. Они вели огонь из всех видов вооружения.