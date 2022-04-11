Из братской могилы в Бузовой на Киевщине начали доставать тела убитых оккупантами украинцев. Видео 18+

В селе Бузовая Бучанского района на Киевщине обнаружили братскую могилу, где захоронены безвинно убитые оккупантами мирные жители. Оттуда уже достали как минимум два тела.

Об этом сообщается в отчете Министерства обороны Великобритании о ситуации в Украине на 10 апреля в Twitter. При этом местные власти считают, что от рук оккупантов погибло не менее 50 местных жителей, сказано в сюжете ВВС (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"После вывода российских войск из севера Украины продолжают появляться новые свидетельства предполагаемых военных преступлений России. В частности, сообщается об обнаружении самодельной могилы с погибшими украинскими гражданскими лицами в районе Бузовой", – сообщили в британской разведке.

Видео дня

Кроме того, очевидцы рассказали о гибели 17-летнего подростка, который сгорел заживо в машине, женщины, которой "снесло пол-головы", и мужчины, сгоревшее тело которого также лежит на улице.

Напомним: ранее стало известно, что в Бузовой была обнаружена братская могила с десятками погибших людей. Также убитых складывали около автозаправок между селами Мила и Мрия, где были расстреляны десятки автомобилей с гражданскими людьми. Оккупанты, временно получившие контроль над местностью, творили настоящие зверства и расстреляли с десяток гражданских автомобилей.

Кроме того, рашисты обстреливали квартиры, во время одного из таких случаев произошло прямое попадание в хозяина.

Как сообщал OBOZREVATEL, после солдат страны-агрессора остаются сотни замученных, искалеченных людей, подвергавшихся страшным пыткам. В частности, в поселке Макаров в Киевской области 80-летнему мужчине оккупанты отрезали руки прямо на глазах у дочери. От полученных ран он скончался.