Истребитель, четыре вертолета и три ракеты: Воздушные силы Украины подвели итоги за сутки

В течение 10 апреля украинская противовоздушная оборона поразила 11 вражеских целей в небе. Российские оккупанты потеряли еще один самолет Су-34 и четыре вертолета (Ми-24, Ка-52).

Об этом сказано в сводке командования Воздушных сил ВСУ, опубликованной в ночь на 11 апреля в Facebook. Также наши защитники сбили три беспилотных летательных аппарата и три крылатых ракеты Х-59.

"Истребители Воздушных сил продолжают патрулирование в воздушном пространстве, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые 10 апреля нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе российских оккупантов", – написано в сообщении.

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Напомним, на 46 дней полномасштабной войны Россия потеряла уже более 150 самолетов, около 140 вертолетов, 55 средств ПВО и свыше 110 беспилотников.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего с 24 февраля в Украине было ликвидировано более 19 000 российских оккупантов. Также враг лишился множества боевой техники и другого вооружения. В частности, более 700 танков, почти 2 000 бронированных машин, 7 кораблей и катеров.