Истории украинцев должны быть рассказаны, чтобы стать свидетельствами в судах над рашистами, – Алексей Суханов

Журналист и телеведущий Алексей Суханов помогает собирать истории украинцев, которых коснулась война.

"Я недавно был в Иванкове. Познакомился с Героем Украины, участником АТО, прикованным к постеле. Он просто смотрел в окно, как рашисты входят в его село и ничего не могут сделать. Они с матерью придумали план: если односельчане их сдадут - то дети убегут огородами. А он и мать останутся уповать на Божью волю... Но ни один человек их не сдал", - эмоционально рассказывает Алексей Суханов,

Он - стал амбассадором Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, и бережно собирает истории украинцев, пострадавших от российского вторжения в Украину.

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По мнению Алексея Суханова, есть как минимум две причины, по которым люди должны рассказывать про себя и про войну:

"Мир никогда не должен об этом забыть. Никто не должен привыкнуть к войне. Поэтому трагедия каждого украинца обязательно должна быть услышана. Все эти истории - важные свидетельства для будущих судов над рашистами. Я мечтаю о том дне, когда кремлевская бункерная крыса со всеми своими скабеевыми, соловьевыми, киркоровыми и басковыми и прочей шелупонью будет сидеть на скамье подсудимых" - объясняет Алексей.

А вторая причина - психологическая. Алексей Суханов уверяет: чтобы пережить боль - человек должен рассказывать про нее, писать на бумаге, но главное - не молчать, не держать ее в себе.

"Голоса Мирных" - это уникальный онлайн-музей, собирающий самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Свои истории Музея доверили уже тысячи человек.

Свою историю можно рассказать на портале "Голоса Мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.