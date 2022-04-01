Яке щастя сказати це на весь світ: здобута історична перемога Збройних сил Украіни над російською армією у битві за Києв.

31 березня - стратегічна поразка Путіна, переломний момент на 36-й день війни. Так, попереду ще дуже багато болю, крові, жертв, відданості, поту та сліз, і попереду треба зробити набагато більше роботи, ніж ми зробили зараз. Війна буде жорстокою та тривалою. Боі на київському напрямку будуть продовжуватись. Але ворога відкинуто з Житлмирськоі траси, і значить - загрозу оточення столиці усунуто силою української зброї.

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Судячи з підривів мостів, противник відкочується на північ. Це означає, що почнуть тікати і війська російського угруповання східніше Києва.

"Друга армія в світі" кидає бойову техніку, зброю та трупи своїх товаришів. Вихід росіян на Житомирську трасу був серйозною загрозою центральній Україні, і сковував основні українські сили. Але ворог за 36 днів поніс великі втрати від ударів по комунікаціям, від прицільного артилерійського вогню, від ударів піхоти та бронетехніки. І тому втратив можливість утримувати великий плацдарм для наступу та оточення столиці України. Кадирівська тік-так армія, російські ССО, десантники, елітні дивізії, усі тікають, повтікали першими російські пропагандисти, які розповідали, ніби ось-ось зайдуть до Києва.

Усунення загрози оточення столиці України розв’язує руки українському командуванню, і дозволяє маневрувати резервами на інших оперативних напрямках. Тепер Києву загрожують передусім обстріли.

Важливо, що дивлячись кадри як біжить путінська армія, весь світ побачить, що путінську Росію можна та потрібно бити так як це роблять українці.

І важливо, що саме в цей день краіни НАТО ухвалили рішення про постачання Україні важкого озброєння - сучасних високоточних артилерійських установок, систем протиповітряної оборони та протикорабельних ракет.

Саме 31 березня краіни НАТО і зокрема міністр оборони Британії, заявив, що НАТО почне постачати важку зброю Україні. Передусім - далекобійну артилерію. Тобто 155 мм самохідні гаубиці AS-90 - новітні автоматизовані системи, які здатні миттєво готувати дані для стрільби, та знищувати будь-які цілі на полі бою з мінімальною витратою снарядів, серед боєкомплекту яких - кореговані снаряди, що можуть ефективно застосовуватись для ближньої підтримки своїх військ. У комплекті з Байрактаром це просто вбивча зброя, яка на порядок посилює наші ударні спроможності. Нічого подібного у ЗС РФ нема. Дуже важливо, що вогневі модулі AS-90 стоять на озброєні ЗС Польщі, і польські добровольці зможуть миттєво навчити наших артилеристів на своїх полігонах.

На додачу до цих смертоносних САУ, міністр Воллес заявив про постачання також систем противітряноі та протикорабельної оборони, та засобів для ведення контрабатарейноі боротьби. Ця зброя дозволить нашій армії здобути якісну технічну перевагу над ЗС РФ, та на порядок збільшить втрати російських агресорів.

Але загальна обстановка показує, що Росія готується до тривалої війни, і намагається захопити південь України, закріпитись там, захопити Маріуполь та Донбас. Війна затягується, і буде тривалою.

Росія 31 березня визнала, що продовження війни потребує додаткових сил та поповнення. Російські медіа оголосили про набір найманців - з зарплатою в 205 тисяч рублів на місяць, яких заманюють великими зарплатами з числа громадян РФ. Путін змушений шукати шляхи поповнення живої сили, для продовження активних операцій. Це теж визнання провалу "спецоперації" - адже спочатку Путін заявляв, що ніяких додаткових мобілізацій не знадобиться.

На Донбасі ворог зберігає велику технічну перевагу, треба це усвідомлювати, і продовжує вести потужні обстріли наших позицій з усіх видів зброї. Росія має величезні накопичені арсенали техніки та боеєприпасів, велику кількість балістичних та крилатих ракет.

А західне озброєння, яке нам пообіцяли, потребує часу на постачання та розгортання, потребує певної кількості, щоб його застосування почало впливати на хід бойових дій. Тому зараз доводиться активно діяти тим, що у нас є в руках.

Росія намагається з усіх сил знищити захисників Маріуполя, щоб заявити хоча б про якийсь успіх. Але героїчна оборона Маріуполя стає для Росії символом ганебного провалу. Маріуполь та Донбас стають новою стратегічною метою України, оборона міста створює можливості до великого контрнаступу.