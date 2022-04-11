Испугались контратаки? В Крыму оккупанты ввели высокий уровень террористической опасности

Российские оккупанты ввели на севере Крыма высокий "желтый" уровень террористической опасности. Режим вступил в действие с вечера 11 апреля и продлится 15 суток, до 26 апреля.

О таком решении объявил главарь захваченного полуострова Сергей Аксенов. По его словам, речь идет о территориях Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Крыма.

Пособник оккупантов заявил, что "эта мера носит исключительно профилактический характер". По словам Аксенова, обстановка в Крыму "спокойная" и все продолжают работать "в штатном режиме".

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Напомним, накануне в Госдуме РФ размечтались о восстановлении "Таврической губернии" в границах некогда существовавшей Российской империи. Оккупанты помимо Крыма хотят установить контроль над Херсонской и приазовской частью Запорожской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, освобождение от российских оккупантов Крыма и Донбасса на данный момент является невыполнимым заданием. Наступление на этих направлениях могло бы обернуться слишком большими потерями для украинской армии, от 10 до 15 тысяч бойцов.