Испугались "демилитаризации"? Совбез РФ призвал южные регионы привести в порядок бомбоубежища

В России обеспокоились вопросами безопасности в южных регионах. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил о необходимости привести бомбоубежища в надлежащее состояние.

Такое заявление он сделал 27 апреля, передают российские ресурсы. Патрушев также призвал наладить систему экстренных оповещений граждан на случай чрезвычайных ситуаций.

По словам чиновника, появилась необходимость комплектования высококвалифицированными кадрами ведомств и организаций, в чьи функции входит обеспечение химической и биологической безопасности.

"Необходимо повсеместно привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние", – сказал Патрушев.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Офисе президента заявили, что так называемая демилитаризации в российских областях, которые граничат с Украиной, продолжит интенсивно ускоряться. Вместе с этим будут расти панические настроения среди жителей страны-агрессора.

Отмечалось, что Белгородская, Воронежская, Курская области теперь также начинают активно изучать такое понятие, как "демилитаризация".