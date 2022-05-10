Применяли в Сирии: Братчук объяснил, почему РФ начала бить по Одесчине ракетами 'Оникс'

Оккупационные войска РФ стали применять для ударов по Одесской области советские сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс". Они имеют достаточно высокую скорость и мало заметны для ПВО.

Об этом рассказал редакции OBOZREVATEL рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он напомнил, что Россия применяла "Ониксы" в Сирии.

"Есть печальный опыт применения ракет "Оникс" в Сирии, и тот генерал (Александр. – Ред.) Дворников, который пока что жив и который руководит войной России против Украины, носит достаточно сомнительное звание "сирийский мясник", – отметил Братчук.

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Сейчас командование РФ решило применять эти ракеты для ударов по Украине. Это обусловлено их определенными техническими характеристиками, рассказал спикер ОВА.

По словам Братчука, ракеты "Оникс" являются достаточно эффективными, поскольку имеют относительно высокую скорость и "есть некоторые трудности, чтобы силы ПВО их зафиксировали и уничтожили".

"Хотя стоит сказать, что наши зенитные подразделения научились даже при тех средствах поражения, что у них есть, сбивать такие ракеты. К сожалению, конечно, это не стопроцентно, но нет в мире ни одной системы, которая стопроцентно уничтожает ракеты вообще", – объяснил Сергей Братчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, РФ ударила по Одессе ракетами, когда в городе с визитом находился глава Европейского Совета Шарль Мишель. Вечером оккупанты повторили обстрел – одна из ракет прилетела в торговый центр "Ривьера".