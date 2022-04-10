Исключение "российской федерации" из членов ООН, а тем более из постоянных членов Совета Безопасности, созрело и перезрело ещё несколько лет назад. Присутствие россии на заседаниях ООН идентично присутствию людоеда-великана на собрании людей, из которых он выбирает новую жертву, угрожая ядерной дубинкой.

Те, кто не так давно сам отказался от людоедства или тихо практикуют его, относятся к этому с понимание. Будь они побольше ростом, и будь у них такая дубинка, они тоже имели бы такие аппетиты. Те, кто вынужден сидеть вблизи великана-людоеда, стремятся не привлекать его внимания и поддакивать ему, надеясь, что он в этот раз их не тронет. Жертвы людоеда сопротивляются как могут, взывают к собранию и особенно к тем, кто называет себя цивилизованными людьми и имеет оружие. Но тех занимает вопрос, не станет ли ликвидация людоеда чем-то сродни каннибализму и нарушением прав человека, ведь он тоже вроде человек, пусть и с ужасными привычками. Людоед на все замечания и предостережения истошно орёт: "Не трогайте меня! Все когда-то были людоедами и ваши замечания политически мотивированы".

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Именно так видится заседание Генассамблеи ООН 7 апреля, где обсуждали предложение о приостановлении членства рф в Совете ООН по правам человека. Загадочную мантру – это "политически мотивированное" предложение – произнесли все, кто отказался его поддержать или заявил, что воздержится при голосовании. Только они и вступали перед голосованием. С предложением поддержать выступили лишь делегации Украины, Сенегала и Тимор-Лешти. Так что, условия чистоты эксперимента "кто есть кто" на собрании соблюли максимально и дурость каждого была видна. Никто, даже делегация Украины, не стала напоминать старые истины о человечности, гуманизме и что война – это очень плохо. Особенно, если большое государство из имперских побуждений нападает на меньшие. Особенно, после того как 60 лет назад все в ООН осудили империализм и колониализм. Те, кто поддерживал эту резолюцию, выступили только после голосования, чтобы никто не мог сказать, что они "давили на зал".

Все собравшиеся понимали: это голосование попытка хоть немного обуздать медведя-людоеда. Но словосочетание "права человека" вызывало у всех автократий ту же реакцию, какую вызывает красная тряпка у быка. Ряд делегаций прямо заявили, что они, разумеется, осуждают войну вообще, и нападение россии на Украину в частности, но вот так исключать, это чересчур. Так и нас могут исключить из-за прав человека. Выступление представителя Мьянмы, заявившего, что на его родине военная хунта совершает те же преступления, что и армия россии в Украине, и он призывает поддержать резолюцию, задело не только посланцев Асада. Латентные автократии, которые никого массово не убивают, но и права человека не чтут, тоже заметно нервничали.

Так что, голосование проходило в атмосфере весьма неблагоприятной для Украины и стран демократии. Тем не менее, результат оказался достаточно позитивным: 93 государства поддержали резолюцию, 24 были против, 58 воздержались и 18 не голосовали. По его итогам имеем, что из 193-ёх государств членов ООН 93 однозначно приличные, а в отношение ста есть вопросы.

Среди 24 государств, голосовавших против, есть группа восьми друзей людоеда по неволе. Они полностью, как Беларусь и Сирия, или частично, как Киргизстан, Таджикистан, Мали, ЦАР и Узбекистан оккупированы войсками россии. К ней примкнул и Казахстан, в январе переживший оккупацию. Его представитель честно сказал, что в Украине гуманитарная катастрофа и Казахстан направил ей 3 самолёта с 50 тоннами помощи, но далее путанно объяснял: переговоры с россий надо вести несмотря ни на что, но её исключение не будет этому способствовать. Он серьёзно ошибся. Единственное место, где можно успешно вести переговоры с россией – это международный суд ООН в Гааге, который 16 марта обязал её вывести войска из Украины и прекратить войну. Она это решение так и не выполнила.

Предложение вести переговоры с россией любой ценой и требование "объективного и независимого" расследования резни в Бучи и других городах Украины звучали почти от всех, кто призывал голосовать против или воздержался.

Но россия давно озвучила, что она ждёт от переговоров с Украиной по-настоящему лишь одного – отказа от трети своей территории, о чём лавров вновь напомнил 8 апреля. Если Китай, Египет, ЮАР, Индия и другие государства, категорично настаивающие на таких переговорах, отдадут россии треть своей территории, то Украина, возможно, последует их примеру.

Требование Китая и других "объективного и независимого" расследования на восьмом году российско-украинской войны звучит по-людоедски и ничто иное, как циничная попытка похоронить тему о геноциде украинцев в годах и горах бумаг, как произошло с авиарейсом МН-17, сбитом россией в 2014 г. Единственным государством, которое в 2014 г. отказалось от создания следственной комиссии ООН по авиарейсу МН-17 и наложило "вето" на это решение была россия. Никакой другой оккупационной армии в Буче, Ирпене и так далее не было, кроме российской. Или в Пекине полагают, что Чернигов, Киев, Харьков и Мариуполь бомбят индийские или мексиканские войска?

Единственная армия, которая кроме российской может быть обвинена в резне в Буче – это белорусская. Но Украина такими данными не располагает и таких обвинений Беларуси не предъявляет, несмотря на то, что с её территории продолжаются ракетные обстрелы Киева. Так как лукашенко 7 апреля сообщил, что его армия проводила какие-то военные операции в Украине, то ему и их участникам стоит рассказать об этом подробней суду ООН в Гааге.

Объективно Китай как постоянный член Совбеза ООН своим постоянным требованием "объективного" расследования лишь подталкивает россию к новым и изощрённым военным преступлениям. Власти россии, опираясь на эти слова Китая, будут требовать своего участия в таком расследовании ради "объективности". Это выглядит так, как если бы Китай в 1937 г. пригласил японских генералов для "объективного расследования" резни в Нанкине, или, как если бы Геринг проводил расследование бомбардировок Лондона немецкой авиацией.

Но Геринг и немцы были намного честнее русских. Они никогда не отрицали, что бомбят Лондон и другие города братского арийского народа Британии. Русские, убивая "братский украинский народ", всячески это отрицают.

Главная причина почему они это делают – есть правительства, которые готовы сделать вид, что принимают такие русские фейки и готовы их годами "объективно" расследовать. Так возникает известная ситуация – спрос рождает предложение. В данном случае спрос на фейки есть как у их производителей, так и потребителей по геополитическим мотивам. Пока Китай и другие делают вид, что верят рф и требуют "объективных и независимых расследований", она будет производить тысячи таких фейков и обвинять Вооружённые силы Украины в уничтожении своих городов и своих семей. Если поверить Кремлю, то украинец, прежде, чем уйти воевать с российской армией, поджигает свой дом и убивает жену с детьми.

Недавний такой фейк, созданный россией для потребления Китаем и другими, – обстрел её ракетчиками 8 апреля железнодорожного вокзала в Краматорске, где сотни людей ждали поезда для эвакуации. Первое число жертв обстрела было около 30 убитых и 100 раненных. Но число убитых быстро росло и достигло к концу дня 50 человек, так как многие умерли от ранений. Первой реакцией армии россии на это было – мы стреляли по вокзалу, так как там скопились украинские войска. Этот фейк быстро умер, так как военных среди погибших не оказалось в сколько-нибудь заметном количестве. Танки и военная техника на вокзале тоже не были уничтожены. После такого разоблачения армия россии заявила, что она по вокзалу вообще не стреляла, это сделала якобы армия Украины. Но на вокзале осталась одна ракета, которая не разорвалась, и на ней было на русском языке подло написано "За детей!". Не на украинском, не на английском и не на суахии, – на русском.

Сейчас россия в угоду Китаю готовит новую массовую резню гражданского населения в Украине. В СМИ 8 апреля появилась информация о том, что начальники концентрационных лагерей в приграничных областях россии, куда свезено от 400 до 500 тыс. граждан Украины, получили команду срочно доставить часть из них в оккупированный Донецк. Доставить с их украинскими паспортами. Москва готовит их массовое убийство как "альтернативу" резне в Буче, в котором обвинит украинскую армию, чтобы Китаю и другим было что "объективно" расследовать. Этих людей убьют, затем свяжут руки за спиной как в Буче и Ирпене, нанесут на тела увечья, имитирующие пытки, выложат тела в районе между Изюмом и Попасной, где идут ожесточённые бои и "гуляет" линия фронта, и назовут их жертвами "кровавой киевской хунты".

Если ряд стран в ООН так настаивают на "объективном и независимом расследовании", то почему среди погибших и раненных в Украине с 24 февраля иностранных журналистов нет китайцев, индусов, мексиканцев, египтян и так далее. То расследование этой войны, которое они требуют, идёт с первых её дней при содействии правительства Украины, и если они в нём не участвуют, то кто в этом виноват.

Исключение россии из членов ООН будет означать: никто не верит её фейкам и не хочет делать вид, что верит. Это лишит россию стимула для их производства во вне и сохранит жизни тысячам людей в Украине. Производство таких фейков сохранится только для самого населения рф, но оно не требует от них качества и натуральных видеокадров. Ему достаточно заверений властей и пропагандистов, и видеоряд с пометкой "18+" излишество. Население рф и без него верит властям и пропагандистам.

Первое, что сделал Гитлер в 1933 г., придя к власти, – объявил о выходе Германии из Лиги Наций и провёл референдум по этому вопросу, на котором 95% немцев поддержали его решение. Гитлер и его команда были честны, по крайней мере перед самими собой, и не хотели оправдываться и объяснять Лиги Наций свои действия по решению "еврейского", "польского" и других "вопросов". У команды путина нет честности и мужества для такого шага, как не было их и у команды Сталина, которую пришлось исключать со всем СССР из Лиги Наций за нападение на Финляндию.

Поэтому нет никаких причин считать, что рф сама выйдет из ООН, чтобы иметь полную свободу рук для решения "украинского", "грузинского", "молдавского", "курильского" и других своих "вопросов". На это прямо указывает её реакция на предложение 7 апреля от 52 стран самой покинуть Совет по правам человека ООН, не доводя ситуацию до голосования и исключения. Вместо этого россия прошла всю процедуру исключения и после её окончания заявила, что это не её исключили, а она сама ушла. МИД рф даже поместил заготовленный текст об этом из трёх абзацев на своих страницах в соцсетях, когда заседание Генассамблеи ООН уже закончилось. Исключение "российской федерации" из членов ООН поможет заодно и самим россиянам быть немного честнее перед самими собой. Это им скоро понадобится.