Ирина Геращенко: ленд-лиз для Украины – это результат последовательной государственной политики, начиная с 2014 года

Решение Конгресса США о ленд-лизе для Украины – это результат последовательной государственной политики. Об этом пишет сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко в Facebook. Она также напомнила, что впервые о необходимости ленд-лиза Украины заявил Петр Порошенко в мае 2014 года.

"У победы всегда много родителей. Но до победы еще далеко. Украина у нас одна! Победа должна быть общей, на всех фронтах, в том числе – на дипломатическом", – считает Геращенко.

"Наша команда настаивала на необходимости военной помощи Запада и говорила о ленд-лизе с 2014-го. И если во внешней политике есть преемственность, то – слава Богу. Если Зеленский боролся за ленд-лиз, как до того – Порошенко – так и должно быть во внешней политике. И это можно только приветствовать", – отмечает народный депутат.

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"Вода камень точит, а постоянная работа с западными партнерами способна изменить самые консервативные взгляды. Если все украинские политики, президенты, депутаты будут говорить с миром в один голос, это только усилит Украину", – убеждена Ирина Геращенко.

"Мы – государственники. Мы продолжим делать свое. Потому что Украина у нас одна. И слава Богу, что наконец-то ленд-лиз – наш! Не партийный, не чей-то, а трудно полученный для страны. Теперь принципиально – эффективность и прозрачность использования западной помощи" , – пишет Геращенко

"И слава ВСУ! Их подвиг, их жертвенность, на самом деле – самый высокий вклад в поддержку Украины", – отмечает сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".