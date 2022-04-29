Интенсивность войны перенесет боевые действия на территорию России, – Подоляк

Интенсивность боевых действий, которую сегодня демонстрирует страна-агрессор Российская Федерация, однозначно перенесет боевые действия на их территорию. Причем сами рашисты могут устраивать там провокации.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, пока в Украине идет война, россияне тоже не смогут жить спокойно.

"Они считали, что эта война где-то там происходит, а мы здесь сидим – шампанское, икра и так далее, – размышляем, ходим в гости, тусуемся в ночных клубах. Но интенсивность боевых действий, которую сегодня демонстрирует Российская Федерация, она однозначно перенесет боевые действия на территорию РФ. Это же понятно", – подчеркнул Подоляк.

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Он добавил, что неважно, кто там будет воевать – сами российские военные могут устраивать там провокации и взрывы. Советник главы ОП выразил уверенность, что эксцессы на базах ОСН и складах с оружием будут только учащаться.

"Даже если Украина не будет к этому причастна, безусловно, мы будем с интересом за этим наблюдать, как падает большая и мощная российская вертикаль власти", – заметил Подоляк.

Напомним, ранее советник главы ОП также выразил мнение, что демилитаризация в российских областях, граничащих с Украиной, продолжит интенсивно ускоряться. При этом будут расти панические настроения среди жителей страны-агрессора.

"Там будут взрываться склады, и это будет только углубляться. И интенсивность демилитаризации РФ, особенно в приграничных районах, на мой взгляд, следующие недели только будет расти", – говорит Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Подоляк прокомментировал взрывы и пожары в России, подчеркнув, что Белгородская, Воронежская, Курская области теперь тоже начинают активно изучать такое понятие, как "демилитаризация".