Иностранные добровольцы восхитились смелостью и мужеством украинцев: вы, ребята, выиграете эту войну. Видео

В настоящее время более 20 тысяч иностранных добровольцев из 52 стран мира вступили в Интернациональный легион территориальной обороны. Все для того, чтобы помочь украинцам бороться с рашистами. Смельчаки убеждены, что у россиян нет шансов на победу.

Об этом говорится в сюжете, опубликованном на YouTube-канале "Народ Військо". В видео иностранцы рассказывают о своих впечатлениях и своем участии в российско-украинской войне. "Это катастрофа, что они (русские – Ред.) здесь делают. Они не имеют никакого уважения к человеческой жизни", – сказал Стив, один из добровольцев, приехавший воевать из Шотландии.

Еще один военный из Чехии по позывному "Вай Фай" добавил, что российская армия позиционирует себя как сильную, но если бы это было действительно так – то не использовала бы артиллерию, а только военных, и она не атаковала бы жилье гражданских.

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"Если всем не объединить усилия для того, чтобы побороть эту империю зла – трудно представить, какими могут быть дальнейшие шаги. Я уверен, что такой народ (украинцев – Ред.) победить невозможно", – сказал в сюжете Юрис Юраш, эксдепутат Латвийского парламента, который сложил мандат, чтобы воевать на стороне Украины.

Следует заметить, что британский доброволец, снайпер по имени Шейн, который приехал в Украину, чтобы проводить учения для ее защитников, поддержал солдат: "Вы, ребята, выиграете эту войну. Тактика, мораль, компетенция и желание бороться, защищать свою страну – просто потрясающие! Это поразило меня сразу, как только я приехал".

Ранее OBOZREVATEL писал, что белорусский добровольческий батальон имени Кастуся Калиновского вошел в состав ВСУ. Бойцы уже защищают украинские земли от русских нацистов.

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