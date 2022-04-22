'Империализм как он есть': Минобороны ответило на мечты РФ отобрать Донбасс и юг Украины

В пятницу, 22 апреля, Россия сделала заявление, открыто демонстрирующее имперские амбиции страны-агрессора. В Кремле наконец-то перестали скрывать свое настоящее лицо, заявив, что второй фазой начатой ими войны против Украины является "полный захват Донбасса и юга".

Это заявление раскрыло истинную цель войны, развязанную Путиным. Министерство обороны Украины ответило на мечты русских фашистов захватить наши территории. Свое заявление Минобороны обнародовало в Twitter.

В оборонном украинском ведомстве назвали военное командование РФ командованием российских мародеров, насильников и убийц.

"Они перестали это скрывать. Сегодня командование российских мародеров, насильников и убийц признало, что целью "второго этапа" войны является не победа над мифическими нацистами, а просто оккупация Востока и Юга Украины. Империализм как он есть", - – резюмировали в Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОП ответили на планы России захватить Донбасс и юг. Глава ведомства Андрей Ермак заявил, что этому замыслу Кремля не суждено было сбыться, как и большинству планов страны-агрессора.