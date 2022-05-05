Им нужна хоть какая-то победа: Арестович назвал направления, где ожидается ожесточение боевых действий

Советник главы Офиса президента и военный эксперт Алексей Арестович заявил, что в ближайшие дни российские оккупанты могут увеличить интенсивность боев. Начало активного наступление защитникам армии ВСУ следует ожидать по Криворожскому, Запорожскому и направлению в зону ООС.

Об этом он рассказал в интервью российскому оппозиционному журналисту Марку Фейгину. Такая вероятность существует по мере приближения Дня Победы, который в РФ характеризуется так называемым победобесием (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Им необходимо получить хоть какую-то победу, хоть что-то доложить Кремлю, они не смогут просто так оставаться к 9 мая.. Поэтому они начнут давить, а здесь уже осталось пару дней", – считает Арестович.

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Он также убежден, что у войск Российской Федерации, несмотря на сокрушительные поражения практически во всех ключевых боях, есть возможности и ресурсы, чтобы "выжать" себя к знаменательной дате. В данном случае подразумевается не боевая техника, а исключительно резервы живой силы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– глава Луганщины Сергей Гайдай предусматривает серьезные обстрелы области на День Победы, который Россия много лет отмечает с апломбом главного триумфатора над нацистской Германией;

– вероятность всероссийской мобилизации для вторжения в Украину реально возрастает и может быть объявлена уже к 9 мая.