Игнор Украиной мирных предложений РФ и срыв эвакуации на 'Азовстали': в СНБО рассказали о новых фейках оккупантов

20 апреля российская пропаганда продолжила распространять фейки, направленные на дискредитацию украинской власти и военных. Украинцев призывали проверять данные, чтобы не поддерживать информационный террор со стороны врага.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram. Там объяснили, почему каждое из заявлений РФ – это манипуляция.

"Москва передала Киеву документ насчет переговоров"

Такое заявление сделала представитель МИД России Мария Захарова. Она сказала, что РФ якобы передала Украине проект документа, касающегося переговоров насчет прекращения войны, еще 15 апреля, но "до сих пор не получила никакой реакции".

Видео дня

Однако этот фейк, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что никаких документов от российской стороны мы не получали.

"Украина обстреляла мариупольскую больницу"

Здесь РФ по традиции пыталась переложить вину за то, что совершили сами оккупанты, на Вооруженные силы Украины.

Очередная манипуляция заключается в том, что одну из уничтоженных захватчиками больниц в Мариуполе осмотрели российские следователи и якобы обнаружили там "следы совершения украинскими военными преступлениями" и "десятки тел мирных жителей".

"Сорванная Украиной эвакуация из "Азовстали"

В Минобороны РФ заявили, что 20 апреля Киев якобы "сорвал объявленную ВС России гуманитарную операцию на "Азовстали".

Это ложь, потому что заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар сообщил, что это российские оккупанты снова сорвали анонсированный заранее гуманитарный коридор, специально открыв по нему огонь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Минобороны запустили очередной фейк, на этот раз – о "провокациях", которые якобы готовит СБУ в Одесской области. Оккупанты заявляют, что сотрудники украинской спецслужбы собираются "совершить демонстративный расстрел местных жителей".