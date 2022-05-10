Идут тяжелые бои на трех направлениях: Гайдай рассказал о ситуации на Луганщине

Российские оккупационные войска продолжают свои попытки по выходу на границы Луганской и Донецкой областей. И хотя украинские защитники откидывают рашистов и удерживают линию фронта, ситуация на Луганщине остается сложной.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он уточнил, что наиболее сложные условия зафиксированы в районе поселка городского типа Белогоровка, что в Северодонецком районе.

Там оккупанты пытались создать переправу и перекинуть технику на нашу сторону. Частично планы врагу удалось осуществить, но на данный момент наши защитники уже уничтожили переправы и технику оккупантов.

Видео дня

"Остатки личного состава частично уничтожены, а частично убежали", - уточнил Гайдай.

Он добавил, что тяжелые столкновения также продолжаются в районе Золотого-3, Золотого-4 и Катериновки.

"Трудно там нашим ребятам, но они держат линию обороны. Там нет никаких прорывов", – сказал глава Луганской ОВА.

В то же время, Воеводовка и Рубежанское направление полностью контролируется нашими военными. Успеха здесь враг не имеет.

Отметим, что на 76-е сутки полномасштабной войны против Украины войска России сосредоточились на атаках в восточной операционной зоне, Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе. Наземные вражеские подразделения усиливают авиационные группировки, которые продолжают бомбить города и села.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты организовали понтонную переправу через реку Северский Донец. Если рашистам удастся захватить "дорогу жизни" – трассу Лисичанск – Бахмут – доставка гуманитарной помощи и эвакуация луганчан станет невозможной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 8 мая, российские оккупанты в очередной раз обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске на Луганщине. Из-за попадания вражеских снарядов загорелись производственные мощности.