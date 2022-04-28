Идут постоянные атаки: генерал рассказал, какую 'задачу №1' поставил Путин российским войскам

Перед российскими военными стоит задача захватить Мариуполь, а затем перебросить основные силы в направлении Донецкой и Луганской областей. Это, по мнению руководства РФ, позволит эффективно проводить наступательные операции.

Таким мнением поделился экс-глава Службы внешней разведки, генерал Николай Маломуж в комментарии "Апостроф". По его словам, цель второго этапа войны – Донбасс, Мариуполь и юг Украины.

"Концентрация основных войск, я думаю, еще впереди. Это будет концентрация войск, идущих и через территорию России, через Донецк и Луганск, и уже на севере, в Белгороде формируются новые форматы вооруженных сил. Это и те, которые перешли из Киевской, Черниговской и Сумской областей, и новые резервы, которые подтягиваются не только из южного и центрального федерального округов РФ, но и из Дальнего Востока, с Урала", – сказал генерал.

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Маломуж также рассказал о "задаче номер 1" для Москвы. По слова эксперта, агрессор попытается полностью захватить Донецкую и Луганскую области, частично Харьковскую, а также Мариуполь – главный "символ устойчивости украинских воинов".

"Может, Путин и говорил не штурмовать "Азовсталь", но идут постоянные атаки. Задача перед военными России – захватить Мариуполь, а затем перебросить оттуда основные силы на направления Донецкой и Луганской областей, чтобы эффективно проводить наступательные операции. С другой стороны, не нужно забывать о Изюмском направлении, которое сегодня чрезвычайно важно для проведения "специальных операций" агрессора по окружению ВСУ, проведению атак с флангов", – рассказал он.

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