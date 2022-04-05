Хвост самолета – на детскую площадку: в сеть попало видео, как украинцы разбирают 'на запчасти' вражескую технику

Украинцы убирают с полей, загаженных российскими оккупантами, остатки уничтоженной военной техники. При этом люди с горечью шутят, что остатки вражеских самолетов заберут "на детские площадки".

Ведь настоящие города и села, вместе с детскими площадками, враг безжалостно уничтожил. Видео, снятое украинцем в ходе такой "уборки", опубликовало издание "Цензор".

На видео видно, как группа мужчин убирает с поля остатки сбитого украинскими ПВО самолета российских оккупантов. Кучу металлолома, в который превратилась смертоносная техника стоимостью в десятки миллионов долларов, цепляют к трактору, чтобы увезти.

Видео дня

"Кум сказал, что надо "хвост" детям на детскую площадку сп*здить, чтобы было возле чего играться", - горько шутит автор видео, который, по данным издания, живет где-то на Киевщине.

Напомним, на Киевщине оккупанты практически полностью сравняли с землей ряд украинских городов и сел, включая и детские площадки, детсады и школы.

Путинские нелюди также пытали и убивали мирных безоружных жителей, в том числе, стариков, женщин и детей. По состоянию на утро 5 апреля Россия убила в Украине не менее 165 детей, 266 ранены.

Также рашисты выносили из домов украинцев все, что находили, начиная от телевизоров и золотых украшений - заканчивая алкоголем, одеждой и даже женским бельем.

Ворованное они отправляли через службы экспресс-доставки из Беларуси в РФ. Это дало возможность неравнодушным беларусам раздобыть и начать публиковать данные солдат-мародеров ВС РФ, которые причастны к преступлениям в Украине.

Нам потрібна ваша підтримка – допоможіть OBOZREVATEL благодійним внеском. Читайте тільки перевірену інформацію у нас у Telegram-каналі. Не ведіться на фейки!