'Хватит подыгрывать российской пропаганде!' Бутусов призвал Международный Красный Крест сделать правильный выбор

Журналист Юрий Бутусов раскритиковал Международный комитет Красного Креста за ее требование получить доступ к задержанным в Украине россиянам. По его мнению, таким образом организация подыгрывает российской пропаганде и не выполняет своих прямых обязанностей.

Об этом главред издания "Цензор.нет" написал на своей странице в Facebook в пятницу, 1 апреля. Он призвал МККК выполнять обязательства по предоставлению украинцам гуманитарной помощи, освобождению заложников и организации вывоза в РФ трутов российских солдат.

Как отметил Бутусов, россияне официально не являются военнопленными, поскольку Владимир Путин назвал войну "спецоперацией". Поэтому фактически они являются террористами, а Украина по доброй воле действует относительно них добросовестно и гуманно.

Видео дня

"Красный крест пытается помогать террористам, вмешивается во внутренние дела Украины. В то же он не делает ничего, чтобы привлечь Россию к ответственности за международный терроризм, за массовые убийства мирных граждан, применение по жилым кварталам ракет, авиации и артиллерии. Красный крест пытается облегчить участь террористов, убивающих мирных граждан. Так на чьей стороне действует Красный крест?" – подчеркнул Бутусов.

Он посоветовал МККК получить у России официальный ответ, на каком юридическом основании россияне с оружием в руках явились на территорию Украины.

"У террористов никаких прав нет, мы и так о них достаточно заботимся, несмотря на все их преступления. Так что хватит подыгрывать российской пропаганде", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, МККК оказался в эпицентре скандала в Украине. Возмущение вызвало сообщение о встрече президента организации Петера Маурера с главой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым, на которой Маурер попросил разрешения открыть офис в Ростове-на-Дону для оказания помощи украинским беженцам.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию в нашем Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!