В победе Украины над Россией сомнений нет. Вопрос лишь в сроках и цене. Ее приближает и гарантирует второй фронт, открытый союзниками, в числе которых почти все развитые страны мира. Пусть этот фронт не громыхает канонадой, но он не только близит победу, а и обеспечивает ее необратимость надежнее, чем виктория военная.

Этот фронт шире арены прямых боевых действий, ибо он геополитический, направленный на устранение России с мировой арены как серьезной военной силы (а ее авторитет держится только на силе, ни в какой иной ипостаси – экономической, культурной, научной – она не является значительной страной), каковая задача назрела и перезрела. Если не вырвать у медведя клыки и когти, он обязательно снова бросится на соседей. Когда же санкции и международная изоляция сделают свое дело и вобьют осиновый кол в могилу русского милитаризма, Россия больше никогда и никому не сможет угрожать. А они делают свое дело.

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Как хорошеет Москва благодаря Путину!

Станет свежее воздух, не станет автомобильных пробок, появятся места на парковках, а поджарое население обретет привычку к полезному для здоровья пешему хождению. Благо, побегать по пустым магазинам в поисках дефицита народу ох как придется!

Исходя из инерции поставок и накопленного объема товарных запасов начало коллапса потребительского рынка России прогнозируется на май. Но есть сегмент, в котором он уже очевиден: в марте буквально обвалились продажи новых автомобилей. Всего было продано 55129 единиц – падение более чем на 93,5 тысячи или на 63%. Так, сбыт "Автоваза", производителя самых популярных авто в стране, упал сразу на 64% – с 33,7 тысяч в марте 2021 года до 12,3 тысяч в этом марте.

К тому же машины дорожают. Росстат сообщил о двузначном росте цен на них уже в первые недели войны, причем свои дорожали быстрее импортных. "Автоваз" в марте дважды поднял цены на свои марки. С 16 марта минимальная стоимость Lada Granta составила 728 тысяч рублей, а Vesta – более 1,1 млн рублей. Подорожал и ремонт этих машин.

Падение продаж вызвано сокращением предложения и спроса. Не только заводы иностранных компаний остановили производство, "Автоваз" также объявил о внеплановых каникулах с 4 апреля. Из-за недостатка электронных компонентов продолжать производство в том же объеме он не сможет. Ранее отпуск планировался на конец июля - начало августа.

Параллельно затягивает пояса население: более чем на 60% упали продажи корейских Kia и Hyunday, а также Renault, Toyota, Skoda, Volkswagen и других. Ну а премиум-бренд Lexus просто спикировал – если в марте 2021 года было продано почти 2,5 тысячи таких автомобилей, то в этом марте – 229.

На поставки машин из Китая, о чем любят говорить патриоты, надежд тоже нет, его ведущий автопроизводитель сворачивает бизнес в России. Почему? Ввиду очевидной бесперспективности. Дело в том, что остановка автопрома ведет не только к исчезновению самого рынка, но и к появлению лишних рук на рынке труда, к росту безработицы, а тем самым и к снижению покупательной способности населения. То бишь к падению спроса. Народу будет не до машин.

Ситуация усугубляется дефицитом запчастей и расходных материалов, что не удивительно, так как доля импорта в этом сегменте превышает 90%. Похоже, автомобиль из средства передвижения быстро становится роскошью. Що ж, як то кажуть: бачили очi, що купували. И это не только про автомобили.

Будет как на Кубе – хотел я было дать подзаголовок этому материалу, имея в виду знаменитые на весь мир раритетные авто на улицах Гаваны, оставшиеся от дореволюционных времен. Но сообразил, что долго поддерживать на ходу современные машины, напичканные импортной электроникой и требующие фирменных запчастей, у россиян не получится. Вот второй пример.

Санкции оказали воздействие и на такой большой бизнес, самым непосредственным образом связанный с автомобилями, как такси, без которых трудно представить улицы столицы. Представители таксопарков предсказали наступление печальных для них и для пассажиров времен, и скорое возвращение "бомбил" на улицы российских городов. Участники этого рынка жалуются на резкое ухудшение условий ведения бизнеса и ожидают сокращения количества таксопарков в стране. Среди сложностей, с которыми уже столкнулись представители такси, – повышение платежей по лизинговым договорам, увеличение стоимости новых машин и запчастей к ним, рост стоимости ОСАГО, падение спроса на услуги такси, текучка кадров среди водителей и т.д. Первая ласточка уже прилетела – с 15 апреля прекращает работу крупнейший агрегатор такси "Ситимобил".

Недружественный мир

Оптимисты, среди которых и мой родственник, руководитель крупной строительной компании в одной из республик РФ, полагают, что все как-нибудь наладится и снижение импорта не сильно ударит по ВВП. Мол, не в первый раз, страна огромная, богатая, самодостаточная, такую никакими санкциями не свалить!

Да, это одна из идеологем у россиян: что у них большая страна, играющая огромную роль в мировой экономике, что никто от их рынка не откажется. Однако в реальности российские рынок и экономика это мизерная часть мирового! В зависимости от методологии расчета от 1,7 до 3,1% мирового хозяйства. Если же брать финансы, то доля России меньше 1%. Это маленькая, мало кому интересная экономика.

Она подавала большие надежды в начале 1990-х годов: тогда весь мир рассматривал её как серьезный рынок, было ощущение, что 146 млн. человек и огромная территория позволят много здесь продавать. Но прошло 30 лет, и стало ясно, что реальный потенциал страны невелик, ибо экономика растет слабо, население преимущественно бедное, а теперь станет ещё беднее. Никто не будет сильно огорчаться из-за потери российского рынка, тем более, что он вот-вот рухнет.

О чем говорить, если (в это трудно поверить) после нападения на Украину Россия объявила "недружественными" 75% стран, которые больше всего вкладывали вее экономику! В список входит более 50 стран. На них приходится 55% всего высокотехнологичного импорта в Россию, создание 40% рабочих мест и 40% вложений в науку и технику. По данным аналитиков, эти страны обеспечили России 75% всех инвестиций. По итогам 2021 года накопленный объем их вложений в Россию достиг 379 млрд. долларов. На эти страны приходится 55% высокотехнологичных товаров, которые получает Россия, и заменить их невозможно ни Китаем, ни Индией.

Взять Китай, на который столько надежд: с 2014 года он инвестировал в Россию $3 млрд., а вывел из страны 1,5 млрд. На текущий момент не только автоконцерн, но и три государственных нефтегазовых компании Китая отказались от проектов в России, а Huawei, крупнейший производитель смартфонов, ограничивает свою деятельность. "Недружественные" страны обеспечивали 87% портфельных инвестиций в акции, облигации и ценные бумаги России. Китайцы же отказывались участвовать в фондовом рынке даже до санкций и на условиях вложений в юанях. Лишь сейчас они пошли на расчеты в юанях за нефть и уголь и то лишь из-за огромных скидок, на которые вынуждена идти Россия, затоваренная не имеющим сбыта топливом.

Да, у России сырьевая экономика, поэтому современные, передовые и оттого импортозависимые отрасли вносят в ВВП малый вклад. Но от них зависит качество жизни. Например, автомобильная отрасль, с которой мы начали, почти на 40% зависит от импорта, но ее вклад в ВВП, несмотря на чрезвычайную важность для страны, примерно 0,6-0,7%. Для не менее важных медицины и фармацевтики эти цифры составляют около 37% и 0,2%. Страна на продажу, не думающая о людях...

Да, "недружественные" страны больше всего средств вложили в секторы, дающие 50% ВВП страны и 40% рабочих мест. Это добыча полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность, торговля, финансы. Но ведь развитость, привлекательность и перспективы страны определяют научно-технические отрасли, а с этим будет плохо, так как страны, зачисленные в "недружественные", на 40% финансировали развитие науки и технологий в России. Когда удастся вернуть эту помощь и эту кооперацию и удастся ли вообще, неизвестно.

В отличие от моего российского родственника я... тоже оптимист и считаю, основываясь на приведенных данных, что в нынешней ситуации экономика России обречена на скорый крах. Да, это произойдет не завтра, а где-то через год, большие шкафы падают медленно, но процесс уже пошел, как говаривал один Генсек, и точку невозврата страна уже проскочила. Зная же Путина, можно уверенно утверждать, что будет сделано все для максимально быстрого падения. Пыли будет много...