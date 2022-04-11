'Хотели лучше нас жить?' Зверствовавшие в Мотыжине кадыровцы назвали местной жительнице причины нападения на Украину. Видео

Кадыровцы, зверствовавшие в городе Мотыжин на Киевщине, назвали одной из жительниц города реальную причину того, зачем они приехали в Украину. Они заявили, что украинцы якобы хотят жить лучше их.

Видео с рассказом женщины появилось в Telegram-канале издания "УНИАН". Она рассказала, что была у соседки, когда к ним зашли оккупанты. Они ходили по дому и спросили, где женщины покупают молоко на блины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Вместо этого им начали задавать вопросы, зачем они приехали в Украину и за что действительно воюют.

"Один сказал: "Зеленский хочет у нас Крым забрать". А я и думаю, где Мотыжин, а где Крым? А потом другой говорит: "А что вы хотели, лучше нас жить?" – рассказала она.

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Женщина добавила, что украинцы рабочая нация, и ничего никому не должны.

"Урод! Выскочил из Юхты какой-то, бурят, или дагестанец. Мы же, украинцы, нация не ленивая, рабочая, а вы там что? Черпаете себе брагу и хотите нормально жить. И приехали в Украину", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мотыжине, которое освободили от варварских войск страны-агрессор 1 апреля, обнаружили братскую могилу мирных жителей. На опубликованных кадрах видно, что у некоторых людей были связаны руки.