'Хотел выстрелить из гранатомета, но что-то пошло не так': в ВСУ показали кадры уничтожения оккупанта

Бойцы Вооруженных сил Украины поделились видео, на котором зафиксирован момент ликвидации российского оккупанта. За несколько секунд до смерти солдат Кремля хотел выстрелить из гранатомета в неизвестном направлении. Возможно, под его ударами должны были оказаться украинские защитники или мирные жители.

Соответствующая информация появилась 10 мая на официальном канале ВСУ в Telegram. "Орк хотел выстрелить из гранатомета, но что-то пошло не так", – говорится в сообщении. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

Видео дня

На записи видно, как один из военных РФ выходит на открытую площадку, вероятно – двор захваченного дома. После этого он поднимает гранатомет и целится перед собой. В этот момент бойцы ВСУ сбрасывают на него снаряд, который, к тому же, наносит повреждения зданию рядом.

Украинские защитники не уточняют, с помощью какого именно вооружение ликвидировали врага. Однако, опираясь на то, что тот не заметил, как за ним следили, можно предположить, что это был один из боевых беспилотников, которым пользуются в ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские военные уничтожили лагерь обеспечения врага.