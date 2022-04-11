Хорватия осудила агрессию РФ против Украины и заявила о высылке российских дипломатов

Хорватия присоединилась к ряду европейских стран, которые приняли решение выслать российских дипломатов из-за военного вторжения в Украину. Страну покинуло 18 дипломатов и более 20 человек административно-технического персонала российского посольства.

Ноту о изгнании дипломатов вручили послу России в Хорватии Андрею Нестеренко. Об этом сообщает хорватское издание Jutarnji list.

По информации министерства иностранных и европейских дел Хорватии, правительство подало запрос о высылке 18 дипломатов и 24 сотрудников российского посольства. В понедельник, 11 апреля, страну уже покинули все дипломаты и 6 сотрудников посольства.

"Запрошено, чтобы 18 дипломатов и шесть членов административно-технического персонала (всего 24 сотрудника) Посольства Российской Федерации в Республике Хорватии покинули Республику Хорватия", – говорится в сообщении.

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Также хорватское МИД решительно осудило агрессию России против Украины и совершенные российскими оккупантами многочисленные преступления. Хорватия также выразила надежду, что Россия будет привлечена к ответственности за совершенные в Украине преступления.

Напомним, Дания, Испания, Швеция, Эстония, Словения, Румыния, Португалия и Латвия и ряд других стран объявили о выдворении из страны российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже. В частности, выслать около 40 дипломатов решили власти Германии.

При этом ряд стран, среди которых Великобритания, Канада и Австралия, пока не приняли аналогичное решение. Однако МИД Канады вызвало российского посла в стране Олега Степанова, чтобы показать ему фотографии бучанской резни и официально осудить военные преступления солдат РФ, совершенные в Украине. Оттава также подаст петицию в Международный уголовный суд.