'Хорошо горит!' ВСУ показали уничтоженную технику РФ на Харьковщине. Фото

Украинские военные продолжают давать отпор российским оккупантам, попутно уничтожая вражескую военную технику. Наши защитники показали очередную разбитую до основания бронированную машину противника.

Отмечается, что по позициям захватчиков ударили в пятницу, 29 апреля, в Харьковской области. Об этом сообщили на странице 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в Facebook.

"Хорошо горит российская БМП-3, которую полностью уничтожили сегодня холодноярцы на Харьковщине", – сказано в сообщении.

На кадрах видно, что воины ВСУ нанесли прицельный удар по бронетехнике российских оккупантов. Машина сгорела дотла, а ее фрагменты и мелкие обломки разбросало на несколько метров вокруг.

Видео дня

Напомним: украинские воины из 50-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили вражеский танк. Кара догнала рашистов сразу после того, как они обстреляли из танка один из украинских населенных пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники из 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожили батарею российских РСЗО "Ураган" и другую технику. Ликвидированы также запасы боеприпасов оккупантов.