Ходорковский о войне Путина в Украине: он на россиянах 22 года разминался, чтобы напасть на украинцев

Самый известный политический заключенный России и бывший нефтяной магнат Михаил Ходорковский заявил, что лидер Кремля Владимир Путин 22 года издевался над россиянами, прежде, чем реализовать безумный план нападения на Украину. К такому мнению диссидент пришел после пафосной речи президента РФ, где последний в очередной раз обратился к "единым народам".

Соответствующее обращение к согражданам Ходорковский опубликовал у себя в Twitter. Он высмеял путинское "оправдание" о необходимости идти войной на народ, который сам же окрестил "триединым" с Россией и Беларусью.

"Россияне, ну вы поняли? Как он с триединым народом-то… На нас он 22 года разминался, если что, то "трагедия, но выбора не было"..", – с ироничной печалью написал он.

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Подписчики российского оппозиционера, в том числе из Украины, разделили с автором его недоумение и сатиру. Они убеждены, что размах преступления, совершенное Путиным против украинцев, превышает нерациональность и чудовищность нападения Адольфа Гитлера на Советский Союз.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ходорковский болезненно отреагировал на вторжения армии РФ на территорию Украины. Он настоятельно и неоднократно призывал российских граждан выходить на протестные митинги под страхом ареста, а также оплакал эту трагедию.