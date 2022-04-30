Чули колись про ССРТ? І добре, що не чули. Було таке виплекане російськими совєтськими таваріщами квазіутворення на території України. Повна назва того ССРТ була совєтська соціалістична республіка тавриди. Жило ССРТ недовго і померло природною смертю в 1918 році, якраз 30 квітня.

А історія його така. 19 березня 1918 року цвк рад Таврійської губернії декретом проголосив території губернії у складі восьми повітів Таврійською республікою рад. 22 березня те ж таки цвк після прочуханки з москви обмежило апетити п'ятьма повітами Криму. 4 квітня раднарком рсфрр офіційно визнав своїх сателітів як самостійну совєтську республіку. Тодішні кримські сепаратисти віддячували московським господарям тим, що націоналізовували підприємства та землю, грабували населення, а награбоване, зокрема, збіжжя, відправляли до москви. Нічого не нагадує?

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Але тривала російсько-сепаратистська ідилія недовго. 21 квітня українське військо полковника Петра Болбочана прорвало фронт більшовиків на Перекопі. Далі події розгорталися з калейдоскопічною швидкістю, і зрештою 30 квітня ССРТ припила існування. І що важливо, більшість її ватажків були страчені.

Історія повторилася вже на окупованій гітлерівцями території Брянської області, коли в листопаді 1941 року два інженери тамтешнього спиртозаводу заснували свою "автономію" з центром у селищі Локоть, через що це квазіутворення дістало назву Локотська республіка. "Республіка" була одразу визнана окупаційною владою, на яку й працювала. Мала "республіка" навіть власне військо чисельністю до 20 тисяч запроданців і партію - націонал-соціалістичну партію росії. Тривала ця російсько-нацистська ідилія майже три роки, в останній період уже на території Польщі, де російські послідовники фюрера взяли участь у придушенні Варшавського повстання. І, як ви уже здогадалися, теж погано скінчили, а їхнього ватажка Броніслава Камінського німці ж і прикінчили.

А ще німцям прислуговували так звані гіві (нікого не нагадує?). Але це випадковий збіг, оскільки гіві - скорочення від німецького слова Hilfswilliger, що означає добровільний помічник, а по-простому кажучи, посіпака. Набирали їх окупанти з числа запроданців. І що характерно, більшість із них теж погано скінчили.

До чого я веду? Просто матчастину вчити треба. А то ХНР, ХНР... А ССРТ з усіма наслідками не хочете?