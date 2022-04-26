Херсонцы планируют выйти на митинг против псевдореферендума, несмотря на угрозу со стороны оккупантов

Жители Херсона, несмотря на оккупацию региона и опасность для жизни, продолжают демонстрировать всем украинцам чудеса мужества и патриотизма. Они стойко дают отпор российским захватчикам, всячески показывая им, что России здесь не рады.

Так, 27 апреля, когда захватчики объявили проведение псевдореферендума, херсонцы анонсируют массовый протест. В разных социальных сетях они призывают жителей взять ответственность за судьбу родного города и не допустить создания квазиреспублики ХНР.

"С одной стороны – это очень благородно и смело, с другой – можно ожидать от оккупантов любых диверсий и агрессивных действий. Публикуем анонс, но каждый должен самостоятельно принять решение или вести борьбу открыто или подпольно", – указывают администраторы местных пабликов.

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Акция протеста против федерализации Херсона состоится с 10:00 на площади Свободы. От количества участников зависит то, как могут повести себя вооруженные солдаты РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты вошли в здание Херсонского горсовета и выгнали оттуда всех работников, после чего водрузили российский триколор над входом;

– во временно оккупированном Херсоне некто развешивает на столбах объявления для рашистов, с "приветом" от украинских военных.